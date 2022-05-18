Компании технадзора оштрафованы на 2,1 млн за нарушения в дорожном строительстве

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Министр подчеркнул, что актуальным остается вопрос качества выполняемых работ и используемых дорожно-строительных материалов.
С начала текущего года экспертизой качества работ и материалов охвачены все автодорожные проекты по республиканской сети и 52% по местной сети. Отобрано и испытано 3299 проб дорожно-строительных материалов, из которых не соответствуют нормам 503. С начала года за счет собственных средств подрядчиков переустроены работы на 51,2 млн тенге, две компании технадзора оштрафованы на 2,1 млн тенге, один аттестат технадзора приостановлен на 6 месяцев", - сообщил Ускенбаев.
Он отметил, что в целях повышения контроля качества выполняемых работ в рамках проекта закона "О транспорте" вносятся поправки, предусматривающие ввод солидарной ответственности авторского и технического надзора наравне с подрядными организациями в гарантийный период, а также наделение Центра качества дорожных активов полномочиями по проведению экспертизы качества работ и материалов на улично-дорожной сети.
В своем выступлении глава МИИР также проинформировал, что на ремонт, строительство и реконструкцию дорог в 2022 году требуется 1,1 млн тонн битума. В целях своевременной поставки битума выстроен механизм прямой поставки с соответствующей ежемесячной разнарядкой.
По данным МИИР РК, на модернизацию, реконструкцию и ремонт 11,5 тысячи километров автодорог общего пользования и восьми автомобильных коридоров, обеспечивающих транзит из Китая, РФ и стран Центральной Азии через морской порт Актау и Курык на Кавказ и далее в Европу, в текущем году из республиканского бюджета выделен 601 млрд тенге.