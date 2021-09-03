Компания "КазТрансГазАймак" снизила розничные цены на природный газ

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АКТОБЕ. 2 СЕНТЯБРЯ - АО "КазТрансГазАймак" снизила розничные цены на природный газ, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

С 1 сентября 2021 года компания установила следующие цены на природный газ (без НДС):

- для бытовых потребителей (население) и теплоэнергетических компаний в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для населения - 7729,85 тенге за тыс. кубометров (со снижением на 2,93%);

- для юридических лиц и теплоэнергетических компаний в объемах потребления товарного газа на производство тепловой энергии для юридических лиц и на производство электрической энергии - 18 803,32 тенге за тыс. кубометров (со снижением на 2,93%);

- для бюджетных организаций - 21 852,08 тенге за тыс. кубометров (со снижением на 2,93%);

- для юридических лиц, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа в целях дальнейшей реализации потребителям, - 12 774,24 тенге за тыс. кубометров.

Структура предельной цены на услуги по розничной реализации товарного газа АтПФ АО "КазТрансГазАймак" состоит из трех составляющих: предельная цена оптовой реализации товарного газа (устанавливается Министерством энергетики РК), тариф на транспортировку товарного газа по газораспределительным системам (утверждается ДКРЕМ МНЭ РК по Атырауской области), снабженческая надбавка и конечная цена на газ (согласовывается КРЕМ МНЭ РК)", - сообщили в антимонопольном агентстве РК.

В июле цены на транспортировку газа были снижены, в связи с этим АО "КазТрансГазАймак" приняло решение снизить розничные цены на газ для потребителей.

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