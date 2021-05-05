Компания LG огласила финансовые результаты за первый квартал 2021 года

Самая высокая квартальная выручка и операционная прибыль в истории компании.





Компания LG Electronics Inc. (LG) объявила о консолидированных продажах за первый квартал 2021 года в размере 18,81 триллиона вон (16,90 миллиарда долларов США) и операционной прибыли в размере 1,52 триллиона вон (1,36 миллиарда долларов США). Это самые высокие квартальные результаты за всю историю компании с 8,1% операционной прибыли. По сравнению с первым кварталом прошлого года выручка выросла на 27,7%, а прибыльность - на 39,1%. Эти цифры говорят о высоком спросе на бытовую технику и продукты для домашних развлечений LG, поскольку потребители во всем мире продолжают проводить больше времени дома.

Объем продаж компании LG Home Appliance & Air Solution в первом квартале составил 6,71 триллиона вон (6,03 миллиарда долларов США), что на 23,8% больше, чем в предыдущем году. Операционная прибыль в размере 919,90 млрд вон (826,39 миллиона долларов США) была на 22,1% выше, чем в первом квартале прошлого года. Второй квартал подряд бизнес-подразделение бытовой техники демонстрирует существенный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в Северной Америке и Европе, а также и на внутреннем рынке в Южной Корее, где особенно процветает арендный бизнес. Прибыльность сопровождалась стабильным ростом продаж премиальных продуктов в Северной Америке и Европе. Бизнес-подразделение ожидает продолжения роста через увеличение продаж новых продуктов на зарубежных рынках.

Компания LG Home Entertainment зафиксировала объем продаж в размере 4,01 триллиона вон (3,60 миллиарда долларов США) в первом квартале, что на 34,9% больше, чем за тот же период прошлого года. Операционная прибыль выросла на 23,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 403,80 миллиарда вон (362,75 миллиона долларов США), чему способствовали высокие продажи в Северной Америке и Европе. Продукты премиум-класса, куда входят телевизоры OLED и NanoCell, продолжали пользоваться высоким спросом, поскольку во многих странах большую часть времени люди проводили дома из-за пандемии. Чтобы сохранить этот успех в 2021 году, LG продолжит увеличивать линейку продуктов премиум-класса, расширять онлайн-продажи, оптимизировать ресурсы и управление активами.

Продажи компании LG Mobile Communications в первом квартале составили 998,70 миллиарда вон (897,18 миллиона долларов США) с операционным убытком в размере 280,10 миллиарда вон (251,63 миллиона долларов США). Операционные убытки снизились на 28% по сравнению с тем же кварталом прошлого года из-за отсутствия новых продуктов в свете публичного объявления о том, что LG выйдет из бизнеса смартфонов в конце июля. Прибыли и убытки от прекращения деятельности будут включены в результаты второго квартала.

Компания LG Vehicle component Solutions Company достигла продаж в первом квартале 1,89 триллиона вон (1,70 миллиарда долларов США), что на 43,5% больше, чем за тот же период прошлого года. Операционные убытки сократились до 700 миллионов вон (629 000 долларов США), что можно объяснить восстановлением автомобильного сектора в Северной Америке и Европе, а также увеличением дохода от новых проектов в секторе электронной трансмиссии, информационно-развлекательных систем и улучшением управления затратами.

Компания LG Business Solutions увеличила выручку в первом квартале на 1,86 триллиона вон (1,67 миллиарда долларов США), что на 9,1% больше, чем год назад, и на 23,6% больше, чем в предыдущем квартале. Рост прибыли связан с высоким спросом на мониторы и ПК в эпоху онлайн-обучения и удаленной работы. Операционная прибыль в размере 134 миллиарда вон (120,38 миллиона долларов США) снизилась по сравнению с тем же кварталом прошлого года из-за увеличения стоимости таких компонентов, как ЖК-панели и полупроводники.

Разъяснения по обменным курсам за 1 квартал 2021 года

Неаудированные квартальные результаты LG Electronics основаны на МСФО (Международных стандартах финансовой отчетности) за трехмесячный период, заканчивающийся 31 марта 2021 года. Суммы в корейских вонах (KRW) пересчитываются в доллары США (USD) по среднему курсу трехмесячного периода соответствующего квартала - 1 133,16 вон за доллар США.

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