Контрабандные ювелирные изделия стоимостью свыше 11 млн тенге обращены в доход государства в Мангистауской области

Актау. 15 ноября. Kazakhstan Today - Суд удовлетворил иск Мангистауской транспортной прокуратуры об обращении в доход государства ювелирных изделий на сумму более 11 млн тенге, передает Kazakhstan Today.





Драгоценности из сплавов золота и серебра в количестве свыше 800 единиц признаны предметами контрабанды по уголовному делу по факту организации экономической контрабанды, сообщили в пресс-службе Главной транспортной прокуратуры Казахстана.





В октябре прошлого года сотрудниками департамента госдоходов по Мангистауской области задержан гражданин Азербайджана Абдуллаев Е., который путем сокрытия от таможенного контроля и уклонения от декларирования незаконно переместил через границу дорогие украшения. Неправомерными действиями иностранца государству причинен ущерб в виде неуплаты таможенных платежей и сборов в размере 2,8 млн тенге. В ходе следствия подозреваемый полностью признал свою вину, производство по делу прекращено по нереабилитирующему основанию", - уточнили в ведомстве.





Для определения судьбы незадекларированных изделий прокуратура обратилась с иском в суд, решением которого предметы контрабанды обращены в доход государства.





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