Конуров: Граждане вынуждены платить необъявленный инфляционный налог

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НУР-СУЛТАН. 22 СЕНТЯБРЯ - Депутат мажилиса Республики Казахстан Айкын Конуров призвал создать действенный механизм системной индексации минимальной заработной платы в условиях растущей инфляции, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В условиях растущей инфляции, по мнению Айкына Конурова, необходимо решение стратегического вопроса о создании действенного механизма системной индексации минимальной заработной платы, заработных плат наемных работников как в государственном, так и в частном секторе.

По его словам, "это единственная возможная гарантия компенсации падения доходов казахстанцев".

Депутат напомнил, что официальный показатель подорожания продовольствия на 11,4%, что очень много.

В реальности многие продукты подорожали на 50%. Возникает логичный вопрос: зачем нужны декларативные документы, если они не исполняются? Почему никто не отвечает за провальные инфляционные прогнозы?" - задается вопросом мажилисмен.

Он продолжил, что в настоящее время бизнес индексирует свои затраты, повышая цены на конечную продукцию, повышаются налоговые отчисления, то есть индексируются и доходы государственного бюджета.

Единственной проигравшей стороной выступают наши граждане, которые вынуждены платить необъявленный инфляционный налог. При этом данный налог является регрессивным. Ведь чем меньше доход семьи, тем большую долю своего бюджета она расходует на продукты в то время, когда именно продукты питания являются наиболее быстро дорожающим товаром", - констатировал Конуров.

Депутат убежден, что в стране фактически отсутствуют системные меры по сдерживанию инфляции, за исключением контроля цен на ГСМ и сырье.

Нет и долгосрочных системных мер, связанных с развитием несырьевого сектора экономики. Да и действия в других отраслях противоречат антиинфляционным мерам, поскольку раздувание непроизводительных государственных расходов, включая строительство дорогостоящих объектов, только разгоняет инфляционные процессы. И, конечно, не предусмотрены меры антиинфляционной защиты потребителей", - сказал он, озвучивая свой запрос.

В завершение Конуров потребовал предоставить информацию, кто из должностных лиц был привлечен к ответственности за провалы в борьбе с инфляцией.





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