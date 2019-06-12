Копешов избран членом совета директоров AsiaCredit Bank

Нур-Султан. 11 июня. Kazakhstan Today - Булан Копешов избран членом совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)", передает Kazakhstan Today.

Решением общего собрания от 31 мая 2019 года Булан Копешов избран членом совета директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)". С учетом внесенного изменения совет директоров АО "AsiaCredit Bank (АзияКредит Банк)" состоит из шести человек: Орифджан Шадиев. Аслан Юсуф Зия, Чевик Ерден Кадир, Максат Кабашев, Алтынай Асанова, Булан Копешов, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

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