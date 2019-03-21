Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - Кредиты по программе 7-20-25 одобрены почти для 5 тыс. семей, передает Kazakhstan Today.





В рамках реализации программы 7-20-25, по состоянию на 20 января, принято 8866 заявок на получение займа на сумму 98,2 млрд тенге. Из них одобрено 4997 заявок на предоставление займа на сумму 57,4 млрд тенге", - сообщили в пресс-службе Национального банка Казахстана.





Получить ответы на вопросы по программе 7-20-25 можно в ипотечной организации "Баспана" по круглосуточному номеру + 7 (727) 227-20-25. Дополнительная информация опубликована на официальном интернет-ресурсе ипотечной организации по ссылке: www.baspana72025.kz





Ипотечная программа 7-20-25 разработана в рамках реализации задач первой инициативы "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", озвученной в обращении президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева к народу "Пять социальных инициатив президента". Оператором программы 7-20-25 является ипотечная организация "Баспана".





По условиям программы годовая ставка составляет 7%, 20% - первоначальный взнос, который рассчитывается от общей стоимости жилья. Максимальный срок займа составляет 25 лет. При этом программа не запрещает возможность досрочного погашения ипотечного займа, штрафы в этом случае не налагаются.





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