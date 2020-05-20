Кредитование малого бизнеса станет доступно по ставке не более 6%

Нур-Султан. 19 мая. Kazakhstan Today - Министр национальной экономики Республики Казахстан Руслан Даленов рассказал о мерах поддержки малого бизнеса в рамках "Дорожной карты занятости - 2025", передает Kazakhstan Today.

По словам Руслана Даленова в программу "Дорожная карта бизнеса - 2025" будет включено новое направление по микрокредитованию микро- и малого бизнеса. Он отметил, что финансирование будет доступно по ставке не более 6% за счет субсидирования. При этом кредиты будут выдаваться до 5 млн тенге на пополнение оборотных средств и до 20 млн тенге - на производственные нужды.

По мнению министра, это позволит охватить большой круг представителей микробизнеса.





Стоит отметить, что для решения нехватки залога будет использовано гарантирование фонда "Даму" на займы, выдаваемые в рамках программы Нацбанка по кредитованию проектов МСБ на пополнение оборотных средств.

По словам главы Министерства нацэкономики, расширены перечни отраслей, которым банки и микрофинансовые организации будут предоставлять отсрочку платежей по кредитам. Также будут упрощены бухгалтерский и налоговый учеты для индивидуальных предпринимателей, работающих в специальном налоговом режиме

Вместе с тем будет проработан вопрос снижения нагрузки и упрощения уплаты обязательных платежей по наемным работникам индивидуальных предпринимателей и договорам гражданско-правового характера.

Обязанность по предварительному декларированию налоговой отчетности будет возложена на налоговые органы, что снизит административное бремя на бизнес", - добавил Даленов.

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