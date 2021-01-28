КРЕМ начал проверки в отношении поставщиков тепла

Нур-Султан. 27 января. Kazakhstan Today - В рамках жалоб и обращений граждан касательно неправомерных и завышенных счетов за тепло в квитанциях за декабрь 2020 года, комитет по регулированию естественных монополий (КРЕМ) МНЭ РК сообщил, что в ряде регионах страны открыты внеплановые проверки в отношении поставщиков тепла, передает Kazakhstan Today.

Департамент комитета по Нур-Султану на основании обращений жителей столицы относительно необоснованно выставленных счетов за тепло открыл проверку в отношении ТОО "Астана-Теплотранзит".

ДКРЕМ по Карагандинской области открыл проверку в отношении производителя тепловой энергии ТОО "Караганда Энергоцентр", где в том числе будет проверена деятельность субъекта на качество предоставления услуг теплоснабжения жителям Караганды.

В Костанайской области также открыта проверка в отношении ГКП "Костанайская ТЭК" в части обоснованности выставленных счетов на теплоснабжение.

В остальных регионах проводится соответствующая работа по деятельности теплоснабжающих организаций на предмет выставления необоснованных счетов за теплоснабжение.

В рамках проверок сотрудниками департаментов КРЕМ будет проведен тщательный анализ обоснованности выставления субъектами естественных монополий высоких платежей за тепло, помимо причин, связанных с повышением температуры воздуха в декабре 2020 года.

Проверки покажут всю картину причин выставленных в квитанциях повышенных счетов за тепло. По итогам проверок тарифным регулятором в случае выявления каких-либо нарушений со стороны поставщиков тепла будет принято соответствующее решение в отношении монополистов, а также будет сделан перерасчет населению за тепло", - сообщили в КРЕМ.

В ведомстве также напомнили о ежегодном перерасчете стоимости услуг по теплоснабжению для потребителей, не имеющих приборы учета тепла. За прошлый отопительный сезон потребителям вернули 736,8 миллиона тенге. Так, в конце декабря стало известно, что монополисты Акмолинской области вернут потребителям необоснованно полученный доход в 255 миллионов тенге путем снижения тарифов.

25 ноября КРЕМ Асан Дарбаев сообщил , что в 2021 году для населения роста тарифов на коммунальные услуги не ожидается. По его словам, тарифы в Казахстане одни из самых низких среди стран СНГ и Европы. К примеру, стоимость электрической энергии составляет 0,023 евро за 1 кВт-ч, что ниже по сравнению с другими государствами-членами ЕАЭС, такими как Армения (0,079), Россия (0,063) и Беларусь (0,054). Аналогичные показатели по водоснабжению, теплу и природному газу.

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