Круглогодичная курортная зона появится в Акмолинской области

Кокшетау. 20 августа. Kazakhstan Today - Уникальная живописная природа Акмолинского региона с каждым годом все больше и больше привлекает внимание туристов, передает Kazakhstan Today.

Согласно плану развития Щучинско-Боровской курортной зоны, проводятся мероприятия по развитию инженерной и транспортной инфраструктур, обеспечению безопасности, продвижению туристского потенциала, решению экологических проблем. Так, завершено строительство пешеходных и велосипедных дорожек с установкой карт-схем вдоль озер Щучье, Боровое и до Ракушки. Проведено благоустройство пяти маршрутов: "Пещера Кенесары", "Тропа Ыбырая", "В гостях у природы", "Скала Окжетпес", "Гора Кокше". Для того чтобы Бурабай смог принять большой поток туристов, здесь также идет строительство отелей мирового класса, где будут размещаться отдыхающие, сообщает областное управление внутренней политики.

Одним из знаковых проектов является строительство новой курортной зоны "AQBURA Resort" мощностью 800 единиц номерного фонда с общей площадью 233 гектара, начавшееся в прошлом году. Основная концепция - это широкий спектр развлечений и отдыха наряду с комфортными условиями проживания. 4-фазное строительство курортной зоны будет осуществляться до 2031 года на земельном участке, расположенном на берегу озер Большое Чебачье и Текеколь. Отель будет оказывать свои услуги посетителям круглый год. Конечно, экокупание в открытых бассейнах и в озерах будет происходить в основном в летнее время, но, помимо этого, на территории зоны будут предлагаться различные виды развлечений и отдыха в зависимости от времени года.

По словам генерального директора курортной зоны AQBURA RESORT, уникальный проект не только в Казахстане, но и в Центральной Азии.

Так как это инвестиционный проект, в нем участвуют коттеджи трех типов. Что касается дизайна, мы придерживаемся колорита Швейцарии и казахстанского стиля. Для гостей и жителей нашей страны семейный отдых в самом сердце "жемчужины Казахстана" станет доступен уже в следующем году", - отметил Сапар Бегайдаров.

К слову, в связи с эпидемиологической обстановкой работа Национального парка в этом году неоднократно приостанавливалась и большого потока туристов не было. Однако опустевшее Боровое стало прекрасной возможностью для ремонтных работ и облагораживания курорта.

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