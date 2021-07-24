Крупнейший в СНГ сервис-центр по продаже и обслуживанию сельхозтехники открылся в Акмолинской области

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 23 ИЮЛЯ - Сегодня в Кокшетау в рамках 30-летия Независимости страны состоялось открытие крупнейшего в Содружестве Независимых Государств и единственного по обслуживанию полной линейки сельскохозяйственной техники марки John Deere в северном регионе сервисного центра, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сервисный центр открыт ТОО "Евразия Групп Казахстан", представителем швейцарской компании "Eurasia Group AG" - национального дилера John Deere на территории Казахстана, сообщает УВП Акмолинской области.

Комбайны и трактора John Deere востребованы у аграриев во всем мире как высокопроизводительная и надежная техника. На сегодня парк сельхозтехники марки John Deere по Акмолинской области составляет 428 тракторов, 590 комбайнов и порядка 370 посевных комплексов", - рассказали в ведомстве.

По информации пресс-службы, новый сервисный центр, оборудованный по последнему слову техники, будет отвечать современным запросам и тенденциям сельскохозяйственной отрасли: обеспечит наличие и бесперебойную поставку запасных частей по Казахстану, расширит возможности капитального ремонта и восстановления техники с наработкой, позволит обучать фермеров и молодых специалистов новейшим технологиям в сельском хозяйстве.

Проект ТОО "Евразия Групп Казахстан", реализованный в рамках Государственной программы индустриально-инновационного развития при участии иностранного инвестора, является одним из наиболее значимых для региона, открываемых в преддверии празднования 30-летия Независимости нашей страны. Для строительства сервисного центра не зря выбран именно наш областной центр. С точки зрения логистики город Кокшетау равно удален от крупных городов северного региона страны, а также близко расположен к столице. Новый объект придаст импульс развитию аграрного сектора с мультипликативным эффектом на всю экономику", - отметил в своем выступлении аким региона Ермек Маржикпаев.

Отмечается, что на территории сервисного центра также расположены центр капитального ремонта сельскохозяйственной техники с учебным классом и агрегатной мастерской, обучающий центр по цифровизации и автоматизации процессов в сельском хозяйстве, нулевым технологиям, ирригации и овощеводству, закрытая и открытая выставочные площадки для техники, площадка для тест-драйва машин, территория для техники, бывшей в употреблении и открытый таможенный склад.

В управлении добавили, что общая стоимость проекта составила порядка 2,6 млрд тенге, создано 130 рабочих мест.

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