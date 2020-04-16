KTZ Express запущен новый контейнерный поезд по Транскаспийскому международному транспортному маршруту

Нур-Султан. 15 апреля. Kazakhstan Today - По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) транзитом через Казахстан впервые проследовал контейнерный поезд сообщением Сиань (КНР) - Измит (Турция), передает Kazakhstan Today.

На территорию Республики поезд прибыл через пограничную станцию Алтынколь. Далее по маршруту ТМТМ он проследует в порт Актау и фидерным судном будет доставлен в порт Баку. После по территориям Азербайджана и Грузии груз будет доставлен в Турцию. Контейнерный поезд, состоящий из 41 сорокафутового контейнера с различными товарами народного потребления, преодолеет расстояние из пункта отправки в пункт назначения за 16 дней, сообщили в пресс-службе АО НК "КТЖ".

В транзитном сообщении по Транскаспийскому маршруту за три месяца 2020 года уже было перевезено 1,1 тыс. ДФЭ", - прокомментировал руководитель АО "KTZ Express" Дмитрий Абдуллаев.

По его словам, маршрут также обеспечивает экспортерам Казахстана возможность доставки своей продукции в Азербайджан, Грузию, Турцию, а также в порты Черного и Средиземного морей и компания ведет непрерывную работу по созданию благоприятных тарифных условий и привлечению объемов на перспективный трансказахстанский маршрут.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства