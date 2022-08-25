КТЖ и Бакинский морской порт заключили меморандум о сотрудничестве

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НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Вопросы развития агропромышленного комплекса рассмотрели сегодня на заседании Совета отечественных предпринимателей под руководством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Участники обсудили проблемы хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, а также вопросы развития птицеводства, семеноводства и сахарной отрасли", - сообщает primeminister.kz .

В частности, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о реформе системы субсидирования АПК. По его словам, упрощены процедуры получения субсидий, оптимизированы существующие направления, внедрены новые виды субсидий, направленные на стимулирование использования инноваций и развитие кооперации на селе. При этом по всем направлениям субсидирования планируется ввести инструменты контроля и встречные обязательства для получателей государственных средств.

Премьер-министр отметил, что в рамках пакета поправок нужно предусмотреть обязательство по продаже части продукции на внутреннем рынке.

Мы наблюдаем ситуацию, когда некоторые сельхозтоваропроизводители получают субсидии, а потом всю продукцию отправляют на экспорт. Получается, что мы остаемся с нехваткой по некоторым позициям, а это провоцирует рост цен. Поэтому часть продукции должна реализовываться на внутреннем рынке. Это нужно определить на основе объемов производства и потребления", - сказал Алихан Смаилов и поручил профильному ведомству проработать данную меру.

В ходе заседания генеральный директор ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" Фарид Абитаев поднял вопрос зависимости товаропроизводителей от коммерческих банков, так как аграрии не могут переходить на льготные программы поддержки из-за автоматической потери субсидирования процентной ставки по кредитам.

Данный вопрос поручено отработать в кратчайшие сроки Министерству сельского хозяйства.

Сейчас проводится пересмотр требований к предпринимателям вместе с НПП "Атамекен". По правилам субсидирования тоже необходимо провести работу, чтобы убрать все неоднозначности и коллизии с помощью бизнеса, который с ними сталкивается. Это нужно сделать в сжатые сроки", - отметил Смаилов.

Еще один проблемный вопрос на заседании поднял учредитель ТОО "DALA-FRUIT.KZ" Болатбек Нажметдинулы. Он отметил, что в регионах местные АЗС предпочитают заправлять дизельным топливом транзитный транспорт, тогда как отечественные машины, для которых предусмотрена сниженная цена, остаются без топлива.

Новая система оплаты введена с понедельника. Сейчас те АЗС, которые "балуются", мы будем наказывать вплоть до отзыва лицензии. В ближайшее время этот вопрос будет отрегулирован", - подчеркнул Премьер-Министр.

На заседании со своими предложениями также выступили председатель правления АО "Алель Агро" Разия Жатакпаева и учредитель ТОО "АксуКант" Кайрат Оразбеков.

Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов отметил, что основными задачами планируемых реформ в сельском хозяйстве являются рост производительности и обеспечение за счет этого продовольственной безопасности страны. При этом для повышения эффективности новые подходы прорабатываются в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом.