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КТЖ и Бакинский морской порт заключили меморандум о сотрудничестве

24.08.2022, 08:59 18441
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - АО "НК "Казакстан темір жолы" и ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" заключили меморандум о сотрудничестве в области логистики и реализации возможных совместных проектов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Меморандум направлен на дальнейшее развитие Транскаспийского международного транспортного маршрута, позволяющее повысить транзитный потенциал двух стран", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.

 
Отмечается, что АО "НК "КТЖ" достигнута договоренность об участии в развитии терминальных мощностей в рамках 2-й фазы расширения, а также действующей инфраструктуры порта Алят. Подписанный документ предусматривает возможность выделения земельного участка и действующих причалов казахстанской стороне для совместного развития порта. 
 
Меморандум подписан в рамках официального визита главы государства Касым-Жомарта Токаева в Азербайджан. 

Ранее сообщалось, что за год взаимная торговля между Казахстаном и Азербайджаном выросла в 3 раза.
 

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В Мангистауской области незаконных добытчиков нефти оштрафовали на 70 млн тенге

24.08.2022, 20:45 9706
АКТАУ. 24 АВГУСТА - Недропользователи добывали нефть и попутный газ без соответствующего разрешения на эмиссию в окружающую среду, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Специализированной природоохранной прокуратурой Мангистауской области по результатам проведенного анализа установлено, что отдельными недропользователями осуществлялась работа по добычи нефти и попутного газа без соответствующего разрешения на эмиссию в окружающую среду, сообщает пресс-служба ведомства.
 
В связи с чем в адрес департамента экологии Мангистауской области внесен акт прокурорского надзора, по результатам которого недропользователи привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 328 КоАП РК на сумму более 70 млн тенге. 
 

Проскурякова: Всемирный банк воспринимает Казахстан в качестве надежного партнера

24.08.2022, 20:36 10251
Проскурякова: Всемирный банк воспринимает Казахстан в качестве надежного партнера
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с региональным директором Всемирного банка по Центральной Азии Татьяной Проскуряковой, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили меры поддержки реформ развития в Казахстане со стороны Всемирного банка. В рамках этой работы подготовлен совместный проект, содержащий перечень конкретных шагов, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
Реализация проекта предусматривает усиление рыночной конкуренции в секторе телекоммуникаций, повышение целостности сектора цифровых технологий и поддержку развития цифровой экономики.
 
Кроме того, предусмотрены меры по совершенствованию конкуренции и прозрачности в госзакупках, улучшению работы банковского сектора, усилению мер по борьбе с коррупцией, развитию агломераций, а также более экологичному и эффективному производству энергии.
 

В текущих условиях данный проект очень важен для Казахстана. Он обеспечит поддержку принимаемых антикризисных мер и реализации нового экономического курса страны", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
В свою очередь Татьяна Проскурякова отметила, что Всемирный банк воспринимает Казахстан в качестве надежного партнера, поэтому готов продолжать взаимовыгодное сотрудничество.
 

Мы заинтересованы в том, чтобы правительство Казахстана достигало поставленных целей. Считаю, что у нас есть большие перспективы по многим направлениям", - сказала Татьяна Проскурякова.

 
Подводя итоги встречи, глава правительства поручил Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами активизировать согласование матрицы реформ.

Ранее Всемирный банк выделил Казахстану кредит в 345,7 млн евро. Средства пойдут на повышение конкурентоспособности частного сектора и восстановление экономики после пандемии.
 

Часть продукции должна уходить на внутренний рынок - Смаилов о субсидировании АПК

24.08.2022, 15:47 13466
Часть продукции должна уходить на внутренний рынок - Смаилов о субсидировании АПК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 24 АВГУСТА - Вопросы развития агропромышленного комплекса рассмотрели сегодня на заседании Совета отечественных предпринимателей под руководством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Участники обсудили проблемы хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции, а также вопросы развития птицеводства, семеноводства и сахарной отрасли", - сообщает primeminister.kz.

 
В частности, министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал о реформе системы субсидирования АПК. По его словам, упрощены процедуры получения субсидий, оптимизированы существующие направления, внедрены новые виды субсидий, направленные на стимулирование использования инноваций и развитие кооперации на селе. При этом по всем направлениям субсидирования планируется ввести инструменты контроля и встречные обязательства для получателей государственных средств.
 
Премьер-министр отметил, что в рамках пакета поправок нужно предусмотреть обязательство по продаже части продукции на внутреннем рынке.
 

Мы наблюдаем ситуацию, когда некоторые сельхозтоваропроизводители получают субсидии, а потом всю продукцию отправляют на экспорт. Получается, что мы остаемся с нехваткой по некоторым позициям, а это провоцирует рост цен. Поэтому часть продукции должна реализовываться на внутреннем рынке. Это нужно определить на основе объемов производства и потребления", - сказал Алихан Смаилов и поручил профильному ведомству проработать данную меру.

 
В ходе заседания генеральный директор ТОО "Опытное хозяйство масличных культур" Фарид Абитаев поднял вопрос зависимости товаропроизводителей от коммерческих банков, так как аграрии не могут переходить на льготные программы поддержки из-за автоматической потери субсидирования процентной ставки по кредитам. 
 
Данный вопрос поручено отработать в кратчайшие сроки Министерству сельского хозяйства.
 

Сейчас проводится пересмотр требований к предпринимателям вместе с НПП "Атамекен". По правилам субсидирования тоже необходимо провести работу, чтобы убрать все неоднозначности и коллизии с помощью бизнеса, который с ними сталкивается. Это нужно сделать в сжатые сроки", - отметил Смаилов.

 
Еще один проблемный вопрос на заседании поднял учредитель ТОО "DALA-FRUIT.KZ" Болатбек Нажметдинулы. Он отметил, что в регионах местные АЗС предпочитают заправлять дизельным топливом транзитный транспорт, тогда как отечественные машины, для которых предусмотрена сниженная цена, остаются без топлива.
 

Новая система оплаты введена с понедельника. Сейчас те АЗС, которые "балуются", мы будем наказывать вплоть до отзыва лицензии. В ближайшее время этот вопрос будет отрегулирован", - подчеркнул Премьер-Министр.

 
На заседании со своими предложениями также выступили председатель правления АО "Алель Агро" Разия Жатакпаева и учредитель ТОО "АксуКант" Кайрат Оразбеков.
 
Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов отметил, что основными задачами планируемых реформ в сельском хозяйстве являются рост производительности и обеспечение за счет этого продовольственной безопасности страны. При этом для повышения эффективности новые подходы прорабатываются в тесном взаимодействии с бизнес-сообществом.
 

На укрепление берега Урала выделено более 12 млрд тенге

23.08.2022, 20:54 27546
На укрепление берега Урала выделено более 12 млрд тенге
Фото: Atpress.kz
АТЫРАУ. 23 АВГУСТА - В Махамбетском районе ведутся работы по укреплению 4,5 км берега реки Урал, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Строительство проекта общей стоимостью 12 млрд 136 тысяч тенге было начато АО "Павлодарский речной порт" в сентябре 2021 года, сообщает Atpress.kz
 

В этом году в связи с обильным притоком воды в Урале с апреля по июль работы приостановлены. Когда вода отступит и берег подсохнет, работы возобновятся", - рассказал заместитель руководителя областного управления энергетики Асан Нургалиев. 

 
Завершить берегоукрепительные работы планируется в сентябре 2023 года. 
 
Вносятся поправки в проект берегоукрепительных работ в 3,2 км от села Алга на общую сумму 5 млрд 521 тысяча тенге.
 

Запасов бензина хватит на 14 дней - в Минэнерго уточнили информацию

23.08.2022, 20:45 27916
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Минэнерго РК дополнительно пояснили про запасы нефтепродуктов на внутреннем рынке Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Процесс производства нефтепродуктов на нефтеперерабатывающем заводе, отгрузки, транспортировки и пополнения запасов осуществляется ежесуточно. Запасами в днях являются объемы уже произведенных нефтепродуктов и находящихся на нефтебазах и в пути", - сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.

 
В ведомстве подчеркнули, что показатель запасов в днях - это индикативные показатели, которые являются восполняемыми объемами и не являются показателями/факторами того, что по истечении указанных дней поставка нефтепродуктов на внутренний рынок прекратится, поскольку, как указывалось выше, НПЗ РК работают в штатном режиме с ежесуточным процессом производства и отгрузки нефтепродуктов.
 

В качестве дополнительной информации сообщаем, что по состоянию на 18.00 23 августа совокупные запасы по стране бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути составляют 183,3 тысячи тонн, а запасы дизельного топлива составляют 221,7 тысячи тонн", - добавили в Минэнерго. 

 
Ранее в ведомстве сообщили, что запасов бензина АИ-92 на нефтебазах и в пути хватит на 14 дней.
 

"Байтерек" подписал сделку со "Сбером" по покупке дочернего банка в Казахстане

23.08.2022, 15:19 35646
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - Национальный управляющий холдинг "Байтерек" и группа "Сбербанк" подписали сделку купли-продажи всего пакета акций "Сбера" в "Сбербанк Казахстан" (ДБ АО "Сбербанк"), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сбербанк" принял решение о выходе с казахстанского рынка, руководствуясь текущей геополитической обстановкой и действуя в интересах клиентов дочернего банка. "Сбербанк Казахстан" имеет достаточный запас ликвидности, высококачественный кредитный портфель и на протяжении многих лет является одним из ключевых участников финансового рынка Казахстана", - сообщили в пресс-службе "Байтерека".

 
В холдинге отметили, что, принимая решение о приобретении "Сбербанк Казахстан", "Байтерек" оценил его высокую значимость для финансовой системы страны. Современная инфраструктура и технологии, которыми владеет банк, позволят в короткие сроки вернуть банк к полноценной работе и начать финансирование реального сектора экономики Казахстана.
 
В холдинге также сообщили, что банк продолжит выполнять свои обязательства перед клиентами. Все условия по банковским продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.
 

Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. Профессиональная команда сотрудников "Сбербанк Казахстан", накопившая большой опыт более чем за 15 лет взаимодействия с клиентами на рынке Казахстана, продолжит свою работу", - отметили в пресс-службе.

 
По информации "Байтерека", стороны планируют закрыть сделку в ближайшее время.
 

В Казахстане заготовлено 21 млн тонн сена

23.08.2022, 14:24 37371
В Казахстане заготовлено 21 млн тонн сена
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - В Казахстане на сегодняшней день заготовлено 21 млн тонн сена, работы по заготовке кормов продолжаются, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По оперативным данным местных исполнительных органов, на сегодняшний день заготовлено порядка 21 млн тонн сена, что составляет 87,3% от плана в 24,1 млн тонн. В целом во всех регионах наблюдается положительная динамика хода выполнения кормоуборочных работ. По состоянию на 22 августа заготовка сенажа составляет 1,2 млн тонн, или 90,6% от плана, соломы - 1 млн тонн, или 27,4%, концкорма - 918 тысяч тонн, или 17,6%, и силоса - 192 тонны, или 11% от плана. Здесь следует отметить, что основная заготовка данных видов кормов приходится на сентябрь и октябрь", - сообщил сегодня на заседании правительства министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев.

 
Он отметил, что в текущем году посевные площади кормовых культур увеличены с 3,2 млн га до 3,7 млн га. В большинстве регионов наблюдаются положительные погодные условия, способствующие проведению успешной кормозаготовительной кампании.
 
Также глава Минсельхоза напомнил, что с прошлого года функционирует Республиканский оперативный штаб по координации решения вопросов кормообеспеченности и оперативного реагирования. Для решения вопросов кормообеспечения принят ряд мер. В частности, для частичного возмещения затрат по содержанию маточного поголовья сельскохозяйственных животных 31 января 2022 года из резерва правительства выделено 663,9 млн тенге для Мангистауской области. Кроме того, на 2022 год акиматы областей выделили 11,5 млрд тенге на субсидирование удешевления стоимости приобретения кормов.
 
Также в апреле 2022 года на заседании Республиканской бюджетной комиссии одобрено выделение 20 млрд тенге на увеличение уставного капитала Продкорпорации для закупа фуражного зерна в объеме 200 тысяч тонн.
 

По состоянию на 22 августа, Продкорпорацией реализовано 130,5 тысячи тонн фуражного зерна животноводческим и птицеводческим хозяйствам по удешевленной цене, на 30% ниже рыночной", - уточнил Карашукеев.

 
Он отметил, что Минсельхозом проводится еженедельный мониторинг хода заготовки кормов.
 
Также Карашукеев сообщил, что В Казахстане планируют собрать 18,3 млн тонн зерновых.
 

Товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5% за год

23.08.2022, 12:02 38221
Товарооборот Казахстана с Россией вырос на 5% за год
НУР-СУЛТАН. 23 АВГУСТА - За первое полугодие 2022 года объем товарооборота Казахстана с Россией достиг 11,6 млрд долларов США, реальный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Ranking.kz, доля РФ от общего объема товарооборота РК за год уменьшилась с 23,7% до 18,3%.
 

На экспорт из Казахстана в Россию приходится лишь 29,1% от товарооборота с РФ. Так, объем экспорта за январь-июнь 2022 года составил 3,4 млрд долларов США, реальный рост - на 0,5%. В свою очередь импорт из РФ в РК за год вырос на 7%, до 8,3 млрд долларов США. Доля России от общего объема импорта Казахстана за год уменьшилась, при этом она все еще составляет внушительные 38,5%", - информирует портал.

 
По данным аналитиков, больше всего из РК в РФ за январь-июнь 2022 года экспортировали продуктов неорганической химии, неорганических или органических соединений драгоценных металлов, радиоактивных элементов или изотопов: 448,8 тысячи тонн на сумму 574,7 млн долларов США. Следом идут плоский прокат из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали на сумму 400,3 млн долларов США, а также железные руды и концентраты, включая обожженный пирит, на сумму 217,3 млн долларов США.
 
В количественном выражении за январь-июнь 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021 года из РК в РФ экспортировали в 3,5 раза больше тракторов, в 2,6 раза больше шлаковаты, минеральной силикатной ваты и аналогичной минеральной ваты навалом, в листах или рулонах, в 2,1 раза больше раковин, умывальников, консолей раковин, ванн, биде, унитазов, сливных бачков, писсуаров и аналогичных санитарно-технических изделий из керамики, а также искусственного корунда определенного или неопределенного химического состава, оксида алюминия и гидроксида алюминия.
 
Из РФ в РК за январь-июнь 2022 года больше всего импортировали прутков из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали: 333,3 тысячи тонн на сумму 261,8 млн долларов США. Следом идут трубы из черных металлов, включая чугунные (159,1 тысячи тонн на сумму 202,8 млн долларов США), а также плоский прокат из железа, нелегированной и легированной, нержавеющей стали (133,9 тысячи тонн на сумму 159,8 млн долларов США).
 
По сравнению с январем-июнем 2021 года в количественном выражении больше всего вырос импорт из РФ в РК древесностружечных плит, OSB-плит и аналогичных плит из древесины или других одревесневших материалов, пропитанных или не пропитанных смолами или другими органическими связующими веществами (в 3,2 раза), литого и прокатного, листового или профилированного стекла, имеющего или не имеющего поглощающего, отражающего или неотражающего слоя, но не обработанного каким-либо иным способом (в 2,7 раза), этилового неденатурированного спирта с концентрацией менее 80%, спиртовых настоек, ликеров и прочих спиртных напитков (в 2,3 раза), а также мелассы, полученной в результате извлечения или рафинирования сахара (в 2,1 раза).
 

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