Астана. 5 декабря. Kazakhstan Today - Компания КТЖ разместила пятилетние еврооблигации на 170 млн швейцарских франков, передает Kazakhstan Today.





5 декабря 2018 года АО "НК "КТЖ" осуществило сделку по размещению пятилетних еврооблигаций в объеме 170 млн швейцарских франков с доходностью к погашению и купоном 3,25% годовых. Размер более 100 млн швейцарских франков является значительным для швейцарского рынка", - сообщили в пресс-службе национальной компании.





В КТЖ отметили, что, несмотря на сильную волатильность на международных рынках капитала, компания смогла успешно укрепить свое присутствие на рынке корпоративных швейцарских облигаций. Участие в выпуске приняли как крупные институциональные инвесторы Швейцарии, так и клиенты частных банков. Около 30 инвесторов вложились в облигации компании, что продемонстрировало широкую известность и надежность АО "НК "КТЖ".





Как пояснил заместитель председателя правления по финансам АО "НК "КТЖ" Жаслан Мадиев, данный выпуск был осуществлен для досрочного рефинансирования банковских займов в долларах США. Размещение еврооблигаций в швейцарских франках соответствует валютной выручке от транзита грузовых перевозок. Это позволит снизить валютные риски и сбалансировать профиль погашения долга, снизив, таким образом, нагрузку по обслуживанию краткосрочных обязательств компании. АО "НК "КТЖ" намерено продолжить программу по сокращению валютных рисков и долговой нагрузки в целом.





По информации пресс-службы, новому выпуску еврооблигаций АО "НК "КТЖ" присвоены кредитные рейтинги на уровне рейтинга эмитента BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody's).





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