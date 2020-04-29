Куда направить заявку для прохождения аудита перед возобновлением работы предприятий в Алматы

Согласно решению от Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК, в городе Алматы разрешена деятельность компаний, осуществляющих оnline-доставку (интернет-магазины, online-магазины) непродовольственных товаров, а также деятельность СТО (в том числе при автосалонах), шиномонтажных, автомоек и предприятий по ремонту оргтехники", - напомнили в ведомстве.
В управлении уточнили, что с 28 апреля текущего года разрешена деятельность данных компаний при условии прохождения аудита и получения "акта готовности к снятию ограничений деятельности", с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.
В этой связи для выезда и осмотра рабочей группы необходимо направить заявку:
1. по оnline-доставке (интернет-магазины, online-магазины) непродовольственных товаров следует обращаться в управление предпринимательства и инвестиций Алматы по электронному адресу: onlinetrade20@mail.ru, телефон для справок: 8 775 882 52 00, 8 775 882 53 92;
2. СТО (в том числе при автосалонах), шиномонтажные, автомойки, ремонт оргтехники - обращаться в акиматы районов по месту дислокации объекта:
- dopusk_alatau@mail.ru - Алатауский район;
- sto_dopusk@mail.ru - Алмалинский район;
- auezov.orpp@mail.ru - Ауэзовский район;
- bostan_propusk@mail.ru - Бостандыкский район;
- trade088@mail.ru - Жетысуский район;
- medeu_orpp@mail.ru - Медеуский район;
- nau_prom@mail.ru - Наурызбайский район.
- turksib2020@mail.ru - Турксибский район
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