Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Жанат Курманов назначен председателем правления АО "ЕНПФ", передает Kazakhstan Today.

Решением совета директоров АО "ЕНПФ" (протокол № 1 от 29 марта 2019 года), с 1 апреля 2019 года Курманов Жанат Бостанович назначен председателем правления АО "ЕНПФ", сообщает пресс-служба фонда.

Также сообщается о прекращении полномочий председателя правления АО "ЕНПФ" Нурбуби Наурызбаевой.

Решением совета директоров АО "ЕНПФ" (протокол № 1 от 29 марта 2019 года), с 1 апреля 2019 года прекращены полномочия Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевны, возглавлявшей фонд с января 2017 года", - информирует пресс-службы.

Отмечается, что за период руководства Нурбуби Наурызбаевой ЕНПФ вышел на качественно новый уровень менеджмента и работы с вкладчиками и получателями. За 2017-2018 годы АО "ЕНПФ" внедрены в электронном формате все основные виды пенсионных услуг.

Электронные сервисы Фонда реализуются через следующие каналы связи: сайт АО "ЕНПФ", мобильное приложение ENPF, портал и мобильное приложение Электронного Правительства, терминалы самообслуживания и инфокиоски.

За два года доля электронных услуг АО "ЕНПФ" в общем объеме выросла с 45,0% до 74,5%, доля вкладчиков и получателей с электронными способами информирования выросла с 29,7% до 55,9%. Доля активных вкладчиков Фонда выросла с 67% до 72%.

За два года Фондом значительно активизирована работа с проблемными активами по фактическому возврату задолженности. Общая сумма фактически погашенной в 2017-2018 годах задолженности перед Фондом составила 16 млрд тенге. При этом за весь период работы с проблемными активами (2014-2018 годы) общая сумма погашенной задолженности составила 17,6 млрд тенге.

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