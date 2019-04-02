Система Orphus

Курманов назначен председателем правления АО "ЕНПФ"

01.04.2019, 15:47 6346
Курманов назначен председателем правления АО "ЕНПФ"
Нур-Султан. 1 апреля. Kazakhstan Today - Жанат Курманов назначен председателем правления АО "ЕНПФ", передает Kazakhstan Today.
 
Решением совета директоров АО "ЕНПФ" (протокол № 1 от 29 марта 2019 года), с 1 апреля 2019 года Курманов Жанат Бостанович назначен председателем правления АО "ЕНПФ", сообщает пресс-служба фонда.
 
Также сообщается о прекращении полномочий председателя правления АО "ЕНПФ" Нурбуби Наурызбаевой.
 

Решением совета директоров АО "ЕНПФ" (протокол № 1 от 29 марта 2019 года), с 1 апреля 2019 года прекращены полномочия Наурызбаевой Нурбуби Серекхажиевны, возглавлявшей фонд с января 2017 года", - информирует пресс-службы. 

 
Отмечается, что за период руководства Нурбуби Наурызбаевой ЕНПФ вышел на качественно новый уровень менеджмента и работы с вкладчиками и получателями. За 2017-2018 годы АО "ЕНПФ" внедрены в электронном формате все основные виды пенсионных услуг. 
 
Электронные сервисы Фонда реализуются через следующие каналы связи: сайт АО "ЕНПФ", мобильное приложение ENPF, портал и мобильное приложение Электронного Правительства, терминалы самообслуживания и инфокиоски.
 
За два года доля электронных услуг АО "ЕНПФ" в общем объеме выросла с 45,0% до 74,5%, доля вкладчиков и получателей с электронными способами информирования выросла с 29,7% до 55,9%. Доля активных вкладчиков Фонда выросла с 67% до 72%. 
 
За два года Фондом значительно активизирована работа с проблемными активами по фактическому возврату задолженности. Общая сумма фактически погашенной в 2017-2018 годах задолженности перед Фондом составила 16 млрд тенге. При этом за весь период работы с проблемными активами (2014-2018 годы) общая сумма погашенной задолженности составила 17,6 млрд тенге. 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

новости по теме

Комментарии

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая