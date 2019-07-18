Курс тенге по итогам утренней сессии на KASE составил 383,96 тенге за доллар США

Алматы. 17 июля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 17 июля 2019 года понизился на 0,92 тенге и составил 383,96 тенге за доллар США, передает Kazakhstan Today.

Напомним, средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи во вторник по составил 383,01 тенге за $1.

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