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Курс тенге по итогам утренней сессии на KASE составил 384,36 тенге за доллар США

18.07.2019, 11:28 8128
Алматы. 18 июля. Kazakhstan Today - Средневзвешенный курс тенге на утренней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) 18 июля 2019 года понизился на 0,37 тенге и составил 384,36 тенге за доллар США, передает Kazakhstan Today. 
 
Средневзвешенный курс тенге по отношению к доллару США на торгах Казахстанской фондовой биржи в 17:00 в среду составил 383,99 тенге за $1.
 

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