Курс тенге с начала июля снизился на 3,5%

Нур-Султан. 11 августа. Kazakhstan Today - Глава Нацбанка РК Ерболат Досаев прокомментировал ослабление курса тенге, передает Kazakhstan Today

Из-за роста опасений инвесторов второй волны коронавируса сохраняется тренд на общее ослабление валют развивающихся стран. С конца июня по 10 августа турецкая лира подешевела на 6,9%, индонезийская рупия - на 3%, аргентинский песо - на 3,3%. На фоне общего тренда российский рубль также ослаб на 3,6%", - сказал председатель Нацбанка сегодня на заседании правительства.

Он отметил, что на фоне указанного ослабления валют развивающихся стран обменный курс тенге с начала июля ослаб на 3,5% - с 404,07 до 418,31 тенге за $1 по состоянию на 10 августа.

При этом, по его словам, ослабление тенге сдерживается нефтяными котировками, зафиксировавшимися на уровне выше $40 за баррель. На 7 августа цена на нефть закрепилась на уровне $44,4 за баррель на фоне известий о снижении запасов нефти и соблюдения сделки ОПЕК+.

Внутреннюю поддержку национальной валюте оказали конвертация активов Национального фонда с целью выделения гарантированного трансферта в республиканский бюджет, а также продленные меры по обязательной продаже части экспортной валютной выручки компаниями квазигосударственного сектора", - сообщил Ерболат Досаев.

Он также проинформировал, что валовые международные резервы на конец июля, по предварительным данным, составили $93,5 млрд, увеличившись на 3,2%. Золотовалютные резервы Национального банка за июль увеличились на 7,3%, или на $2,4 млрд - до $35,3 млрд, вследствие в первую очередь роста цен на золото.

Активы Национального фонда составили $58,2 млрд, увеличившись за месяц на $0,5 млрд (+0,9%) за счет полученного в июле инвестиционного дохода в сумме $1,6 млрд, при этом в целях выделения гарантированного трансферта осуществлялась конвертация активов Национального фонда на $1,1 млрд.

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