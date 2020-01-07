Курс тенге за неделю ослаб на 0,6%

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана представил обзор по валютам отдельных развивающихся стран с 27 декабря 2019 года по 3 января 2020 года, передает Kazakhstan Today.

По итогам торгов 3 января рыночный курс тенге сложился на уровне 382,59 тенге за доллар США, ослабев за неделю на 0,6% (с 380,44), говорится в сообщении НБ РК.

На внешнем валютном рынке в период с 27 декабря 2019 года по 3 января 2020 года произошел ряд значимых событий. Президент США сообщил, что подпишет торговое соглашение о первом этапе сделки с КНР 15 января 2020 года. В результате воздушного удара США погиб один из высокопоставленных чиновников Ирана, что спровоцировало эскалацию напряженности между странами. Индексы деловой активности в производственной сфере Еврозоны в декабре продемонстрировали увеличение лучше ожиданий аналитиков. Индекс деловой активности в производственном секторе США снизился в декабре 2019 года до отметки 47,2 - до минимального с 2009 года уровня. Центральный банк Китая снизил резервные требования к банкам и заявил, что в 2020 году продолжит действия по сокращению затрат по займам для компаний. Эти факторы привели к ослаблению курса доллара США относительно валют развитых стран", - разъяснили в пресс-службе Нацбанка.

За указанный период динамика курсов валют развивающихся стран по отношению к доллару США складывалась следующим образом:

- индонезийская рупия укрепилась на 0,2% (с 13 952 до 13 930) на фоне заявления Д. Трампа о готовности подписать торговое соглашение с КНР в январе, а также валютных интервенций ЦБ с целью поддержания финансовой стабильности в условиях эскалации конфликта между США и Ираном;

- российский рубль укрепился на 0,1% (с 62,16 до 62,07) на фоне роста цен на нефть. Годовая инфляция замедлилась до 3% в декабре, что увеличивает шансы очередного снижения ключевой ставки;

- бразильский реал ослабел на 0,2% (с 4,05 до 4,06) на фоне ухудшения риск-аппетита инвесторов из-за авиаудара США и взаимных угроз США и Ирана, несмотря на рост розничных продаж на 6,5%;

- мексиканское песо ослабло на 0,3% (с 18,85 до 18,91) на фоне напряженности в Иране;

- турецкая лира ослабла на 0,3% (с 5,95 до 5,97) на фоне выхода данных об ускорении инфляции, что снижает вероятность дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики;

- индийская рупия ослабла на 0,6% (с 71,36 до 71,81) на фоне эскалации военного конфликта между США и Ираном;

- южноафриканский ранд ослаб на 1,9% (с 14,03 до 14,3) на фоне снижения риск-аппетита инвесторов и оттока иностранных инвесторов с рынка долговых инструментов.

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