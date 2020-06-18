Компания L'Oreal запускает программу солидарности в поддержку борьбы с коронавирусом в Казахстане

Алматы. 16 июня. Kazakhstan Today - Вслед за инициативами, ранее анонсированными компанией L'Oreal в Европе и России, L'Oreal реализует программу солидарности в поддержку борьбы с коронавирусом в Казахстане, сообщили в пресс-службе компании, передает Kazakhstan Today.

Данная программа направлена на поддержку больниц и медицинских работников, которые находятся на передовой в борьбе с распространением коронавируса, а также персонала продовольственных торговых сетей, которые удовлетворяют основные нужды потребителей.

Марка L'Oreal Paris вносит свой вклад в борьбу с Covid-19. Чтобы оказать поддержку сотрудникам органов здравоохранения, которые рискуют своим здоровьем, L'Oreal Paris совместно с Добровольным Обществом Милосердия обеспечит поставку и бесплатную передачу 20 000 единиц геля-санитайзера для рук в казахстанские больницы.

Кроме того, марка Garnier обеспечит поставку и бесплатную передачу 11 000 единиц геля-санитайзера для рук сотрудникам своих клиентов - крупных продовольственных торговых сетей, которые продолжают работать, чтобы обеспечивать потребителей продуктами и товарами первой необходимости. Это поможет сотрудникам данных магазинов защитить себя, следуя рекомендованным правилам профилактики.

L'Oreal в Казахстане чувствует глубокую ответственность за то, чтобы оказать посильную помощь в преодолении этого кризиса и проявить солидарность с обществом, столкнувшимся с чрезвычайной ситуацией, а также хочет выразить свою благодарность и поддержку всем, кто предпринимает исключительные меры для борьбы с пандемией. Мы солидарны с отважными людьми, которые неустанно и самоотверженно работают над тем, чтобы положить конец этой пандемии, и надеемся, что наши действия смогут оказать некоторую помощь в это непростое время. Я горжусь тем, что вижу мобилизацию и решимость всех членов моей команды, которые хотят принять активное участие и внести свой вклад в эту беспрецедентную борьбу", - прокомментировал Клаудио Кавикьоли, генеральный директор L'Oreal в России и СНГ.

Группа L'Oreal более 100 лет посвящает свою деятельность красоте. В международный портфель L'Oreal входят 36 брендов, одновременно разных и дополняющих друг друга. В 2019 году объем продаж группы составил 29,87 млрд евро, а число сотрудников - 88 000 человек по всему миру. Являясь лидирующей парфюмерно-косметической группой в мире, L'Oreal представлена во всех каналах дистрибуции: рынок товаров массового спроса, универмаги, аптеки, салоны красоты, точки беспошлинной розничной торговли, фирменные розничные торговые точки и электронная коммерция. Научные исследования и инновации лежат в основе стратегии L'Oreal, исследовательская команда компании состоит из 4100 человек.

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