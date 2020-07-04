"Локомотив Курастыру зауыты" осуществил экспорт продукции в Молдову

Нур-Султан. 3 июля. Kazakhstan Today - АО "Локомотив Курастыру зауыты" (ЛКЗ) расширяет географию экспорта - в июне текущего года завод произвел и экспортировал 12 единиц высокотехнологичной продукции в Республику Молдова, передает Kazakhstan Today.

Казахстанский локомотив серии "Evolution" успешно эксплуатируется на железных дорогах Кыргызстана, Таджикистана, Украины, Туркменистана и Азербайджана, а теперь еще и Молдовы", - сообщили в АО "НК "Казакстан темір жолы".

Завод с момента образования и до 2017 года, будучи в составе "Казакстан темір жолы", реализовывал локомотивы в пять стран СНГ. Еще в 2006 году АО "НК "Казакстан темір жолы" определила GE Transportation, Wabtec Company как стратегического партнера при условии локализации производства тепловозов в Казахстане. На сегодняшний день ЛКЗ изготавливает все основные узлы тепловозов с постоянным увеличением доли казахстанского содержания.

GE Transportation, Wabtec Company, являющаяся мировым лидером в локомотивостроении и разработчиком проекта тепловозов для АО "НК КТЖ" и для колеи 1520 миллиметров, осуществляет поставку локомотивов во многие страны мира.

В декабре 2016 года на интернет-портале Европейского банка реконструкции и развития был объявлен открытый двухэтапный тендер на покупку 12 грузовых тепловозов в адрес Молдавских железных дорог. GE Transportation, Wabtec Company совместно с ЛКЗ подала заявку на участие в данном конкурсе. И в октябре 2018 года по итогам двух туров GE Transportation, Wabtec Company была объявлена победителем открытого тендера. Таким образом, в июле 2019 года в Нур-Султане подписан договор между GE Transportation, Wabtec Company и ЛКЗ на поставку 12 казахстанских локомотивов серии "Evolution" в Молдову", - сообщили в пресс-службе КТЖ.

Тепловоз был спроектирован с учетом технических требований, разработанных специалистами АО "НК "КТЖ". Требования, отраженные в техническом задании, позволили получить локомотив, отвечающий потребностям железнодорожных компаний стран колеи 1520.

Как отметили в пресс-службе, данная сделка по экспорту отечественной продукции является результатом многолетней совместной работы завода с АО "НК "КТЖ" по программе обновления локомотивной тяги.

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