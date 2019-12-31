Магистральный газопровод "Сарыарка" введен в эксплуатацию

Нур-Султан. 30 декабря. Kazakhstan Today - 27 декабря был введен в эксплуатацию магистральный газопровод "Сарыарка", передает Kazakhstan Today.

По сообщению Минэнерго РК, 27 декабря 2019 года завершено строительство и введен в эксплуатацию магистральный газопровод "Сарыарка".

Газопровод "Сарыарка", берущий начало в Кызылординской области, позволит обеспечить голубым топливом столицу, центральные и северные регионы страны. При полной реализации данного проекта жители городов Нур-Султана, Караганды, Темиртау, Жезказгана и порядка 2,7 млн человек близлежащего 171 населенного пункта вдоль трассы газопровода получат доступ к природному газу", - рассказали в пресс-службе ведомства.

Строительство газопровода осуществлено в соответствии с поручением Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева, данного в рамках послания народу Казахстана "Пять социальных инициатив", и поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного в рамках предвыборной программы "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс" по своевременному завершению строительства газопровода "Сарыарка".

В декабре 2018 года в рамках телемоста с участием Елбасы была проведена официальная церемония начала строительства магистрального газопровода. В январе текущего года начата мобилизация техники и людей, в марте начаты работы по сварке газопровода. В ходе строительства было задействовано более тысячи единиц техники и около 2 тыс человек.

Отмечается, что в ходе строительства максимально задействованы отечественные производители. Генеральным подрядчиком является отечественная компания КазСтройСервис. Запорная арматура и крановые узлы были произведены местным ТОО "Бемер Арматурен Казахстан", автоматизированные газораспределительные станции поставлены ТОО "Батыс Мунай Газ Жабдыктары".

В значительно короткие сроки по сравнению с нормативным сроком построено 1061,3 километра газопроводов, 5 единиц автоматизированных газораспределительных станций, а также газоизмерительная станция. Это свидетельствует о слаженности работы и высокой профессиональной подготовленности наших специалистов, инновационности использованных в процессе технологий", - подчеркнули в Минэнерго.

Отмечается, что реализация проекта принесет мультипликативный эффект, даст толчок развитию малого и среднего бизнеса, созданию новых рабочих мест, а также развитию инфраструктуры для регионов вдоль трассы газопровода.

Реализация проекта позволит снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, создаст более комфортные условия для проживания населения и в целом будет способствовать улучшению экологической ситуации. Приход природного газа в центральные и северные регионы республики является значимым историческим событием для страны", - добавили в ведомстве.

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