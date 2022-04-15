Магзум Мирзагалиев стал главой "КазМунайГаза"

НУР-СУЛТАН. 14 АПРЕЛЯ - В Казахстане за месяц цены на продукты питания подскочили более чем на 6%. Капвложения в сфере производства продуктов питания к весне составили 20 миллиардов тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Продукты питания дорожают в РК просто катастрофически. Так, только за март рост цен в секторе составил сразу 6,1%. В итоге годовое удорожание по итогам марта достигло уже 15,9%", - информирует finprom.kz .

По данным аналитиков, в период прошлого "санкционного" кризиса годовой рост цен на продукты в соответствующем периоде составлял 12,1% в 2016 году и 9% в 2017.

За январь - февраль текущего года объем инвестиций в основной капитал в сфере производства продуктов питания составил 19,8 млрд тенге - на 4% больше в реальном выражении по сравнению с январем - февралём 2021. Годом ранее в секторе наблюдался рост сразу в 3,1 раза", - отмечают они.

Также доля инвестиций в производство продуктов питания от всего инвестпортфеля обрабатывающей промышленности за год выросла с 14,2% до 15,1%.

Почти 87% объема капитальных инвестиций в сегменте производства продуктов питания пришлось лишь на три региона.

Лидирует Восточно-Казахстанская область с объемом 9,5 млрд тг, реальный рост за год на 6,2%. Следом идет Акмолинская область: 5,1 млрд тенге, при этом был отмечен рост сразу в 4,4 раза. Замыкает тройку лидеров Алматинская область: 2,6 млрд тенге - на 33,5% меньше по сравнению с январем - февралём 2021 года", - сообщают аналитики.

По данным экспертов, более половины всех капвложений в секторе было проинвестировано за счет кредитов банков: 10 млрд тенге.

Кроме того, чуть менее половины пришлось на собственные средства предприятий: 9,7 млрд тенге. Инвестиции за счет небанковских заемных средств составили лишь 82,5 млн тенге", - добавили они.