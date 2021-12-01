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Малым и средним экспортерам предложен новый способ доставки груза из РК в КНР

30.11.2021, 20:01 642736
Фото: пресс-служба КТЖ
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - 30 ноября со станции Алматы, с терминала АО "Кедентранссервис", в китайский город Сиань отправлен в составе контейнерного поезда первый сборный груз по принципу LCL (lessthancontainerload), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основная идея сервиса LCL в том, что грузоотправителю не нужно резервировать весь контейнер, а только его часть. В 40-футовом контейнере собраны грузы трех казахстанских компаний. Сборный контейнер прибудет в пункт назначения через 10 дней. Организаторы отправки - АО "KTZ Express" совместно с АО "QazTrade", сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".
 
По словам руководителя филиала "KTZ Express - Южный" Ерлана Тулендиева, способ сборной перевозки в контейнерах удобен малым и средним производителям, отправляющим небольшие партии. 
 

Наш проект предлагает экспортерам Казахстана стабильный и регулярный сервис по доставке товаров в КНР по конкурентоспособным ценам", - сказал он.

 
Директор департамента логистики АО "QazTrade" Алибек Жуматаев считает, что перевозка по принципу LCL позволяет грузоотправителю сократить расходы на доставку: транспортировать столько, сколько нужно экспортеру, не переплачивая.
 
Среди других преимуществ - надежная защита грузов от воздействия окружающей среды, упрощение погрузочно-разгрузочных работ на пунктах перегрузки: контейнер переставляется с казахстанской на китайскую фитинговую платформу. Затем из города Сианя груз отправляется в любую точку Китая.
 

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Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря

01.12.2021, 16:15 28783
Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ДЕКАБРЯ - Авиакомпания QAZAQ AIR накануне сообщила об отмене всех рейсов из аэропорта и в аэропортПетропавловска в связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта. Сегодня в авиакомпании уточнили, что действие сертификата продлено до 10 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Авиационная администрация Казахстана приняла решение приостановить действие сертификата годности аэропорта Петропавловска с 10 декабря 2021 года. Авиакомпания QAZAQ AIR информирует об отмене всех рейсов (IQ437 и IQ438) в период с 10 декабря по 31 декабря 2021 года", - заявили в авиакомпании.

 
Отмечается, что пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. Если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] 
 
Вместе с тем в Комитете гражданской авиации сегодня заявили о том, что рейсы в аэропорт и из аэропорта Петропавловска выполняются в штатном режиме.
 

Аэропорт города Петропавловск имеет сертификат годности аэродрома, выданный Авиационной администрацией Казахстана 6 августа 2021 года сроком на 1 год. По итогам проведенной сертификации между эксплуатантом аэродрома и Авиационной администрацией Казахстана составлен План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Аэропортом совместно с акиматом Северо-Казахстанской области принимаются меры по устранению выявленных несоответствий (устранено порядка 70%)", - проинформировали в КГА.

 
Вместе с тем о том, будет ли продолжено выполнение авиарейсов после 10 декабря, в сообщении КГА не говорится.
 

Товарооборот ЕЭК с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% - до $5,2 млрд

01.12.2021, 14:42 57835
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Товарооборот Евразийской экономической комиссии с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% - до 5,2 млрд долларов, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в ходе встречи с министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном по поводу Соглашения о свободной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В октябре исполнилось пять лет с даты вступления документа в силу. В 2016 - 2020 годы товарооборот Евразийского экономического союза с Вьетнамом увеличился более чем на 40%, а по итогам девяти месяцев 2021 года возрос еще на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,2 млрд долларов", - рассказал Слепнев.

 
В то же время министр подчеркнул, что для дальнейшего сбалансированного роста торговли необходимо добиваться полномасштабного осуществления всех договоренностей, заложенных в соглашении, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
 

Рассчитываем, что увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью на вьетнамский рынок будет способствовать, в частности, реализация приоритетных инвестиционных проектов, для которых соглашение создает благоприятные условия", - заявил Слепнев.

 
Министр по торговле ЕЭК также сообщил, что в рамках Соглашения о свободной торговле продолжается работа по созданию электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Как ожидается, эта система будет способствовать снижению административных барьеров и развитию торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.
 
Кроме того, в ходе встречи был обсужден ряд текущих вопросов взаимодействия. В частности, вопросы поставки удобрений на вьетнамский рынок, а также выполнения Вьетнамом экспортных обязательств в части ряда чувствительных товаров легкой промышленности.
 
В завершение встречи стороны договорились провести в I квартале будущего года заседание Совместного комитета, в задачи которого входит предметное рассмотрение вопросов, связанных с исполнением Соглашения о свободной торговле.
 

Основным содержанием предстоящей встречи можно сделать определение направлений углубленного отраслевого сотрудничества в традиционных и новых сферах", - отметил Слепнев.

 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами. 
 

Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы

01.12.2021, 11:49 143074
Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 000 тенге, посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле главы государства Касым-Жомарт Токаева.
 

Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона - горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты - 155x79 миллиметров", - отметили в ведомстве. 

 
На лицевой стороне банкноты изображены государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, монумент "Казак Елi" как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мангiлiк Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты - "Баскур" по мотивам убранства традиционного жилища казахов - "Киіз Уй".
 
На оборотной стороне банкноты изображен портрет Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, панорамный вид города Нур-Султан и резиденции Президента Акорда, изображение логотипа, посвященного празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.
 

Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе.

 
Как напомнили в Нацбанке, первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию Независимости Республики Казахстан.
 
В настоящее время в Казахстане в обращении находятся банкноты номиналами 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге.
 

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