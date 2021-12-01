Малым и средним экспортерам предложен новый способ доставки груза из РК в КНР

НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - 30 ноября со станции Алматы, с терминала АО "Кедентранссервис", в китайский город Сиань отправлен в составе контейнерного поезда первый сборный груз по принципу LCL (lessthancontainerload), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Основная идея сервиса LCL в том, что грузоотправителю не нужно резервировать весь контейнер, а только его часть. В 40-футовом контейнере собраны грузы трех казахстанских компаний. Сборный контейнер прибудет в пункт назначения через 10 дней. Организаторы отправки - АО "KTZ Express" совместно с АО "QazTrade", сообщает пресс-служба АО "НК "КТЖ".

По словам руководителя филиала "KTZ Express - Южный" Ерлана Тулендиева, способ сборной перевозки в контейнерах удобен малым и средним производителям, отправляющим небольшие партии.

Наш проект предлагает экспортерам Казахстана стабильный и регулярный сервис по доставке товаров в КНР по конкурентоспособным ценам", - сказал он.

Директор департамента логистики АО "QazTrade" Алибек Жуматаев считает, что перевозка по принципу LCL позволяет грузоотправителю сократить расходы на доставку: транспортировать столько, сколько нужно экспортеру, не переплачивая.

Среди других преимуществ - надежная защита грузов от воздействия окружающей среды, упрощение погрузочно-разгрузочных работ на пунктах перегрузки: контейнер переставляется с казахстанской на китайскую фитинговую платформу. Затем из города Сианя груз отправляется в любую точку Китая.