Мамин дал поручения по развитию казахстанского содержания в проектах

Нур-Султан. 21 июля. Kazakhstan Today - Сегодня на селекторном заседании правительства рассмотрен вопрос развития местного содержания в рамках программы "Экономика простых вещей", передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, в рамках программы "Экономика простых вещей" одобрены свыше 2 тыс. проектов на сумму 491,5 млрд тенге. По казахстанскому содержанию (более 70% в отдельных отраслях) в РК лидируют Алматинская, Карагандинская и Костанайская области. В числе отстающих - Акмолинская, Атырауская, Жамбылская, Мангистауская области, города Нур-Султан, Шымкент. Благодаря динамичному развитию строительной отрасли за последние 10 лет объем производства строительных материалов увеличился в 3,3 раза с 176 млрд тенге до 586 млрд тенге.

В целях устранения процедурных барьеров глава правительства Аскар Мамин поручил Агентству по регулированию и развитию финансового рынка совместно с Ассоциацией финансистов и банками второго уровня рассмотреть возможность оптимизации бизнес-процессов банков в части сокращения сроков рассмотрения кредитных заявок, перечня документов и упрощения залоговой политики по программе "Экономика простых вещей".

Также в целях увеличения доли местного содержания в сфере строительства премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития проработать соответствующие законодательные и нормативные изменения по усилению ответственности всех сторон.

Кроме того, Мамин дал поручение Министерству финансов совместно с НПП "Атамекен" и заинтересованными госорганами в недельный срок подготовить алгоритм действий по устранению всех системных барьеров, препятствующих участию отечественных товаропроизводителей в закупках государственного и квазигосударственного секторов. В качестве примера для акиматов премьер-министр привел четкие требования фонда "Самрук-Казына" по применению товаров отечественного производства и корректной отчетности, что позволило достигнуть высокого показателя доли местного содержания в 69%.

Премьер-министр подчеркнул, что в рамках исполнения поручения главы государства, в течение двух месяцев необходимо завершить работу по цифровому контролю встречных обязательства бизнеса. В этой связи он поручил подготовить пакет соответствующих законодательных поправок. При этом будет осуществлен запуск пилотного проекта по мониторингу встречных обязательств бизнеса на базе цифровой платформы НПП "Атамекен".

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