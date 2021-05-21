Мамин и глава "Лукойл" обсудили реализацию совместных инвестпроектов

НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин и президент ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов обсудили состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также нефтепереработки и нефтегазохимии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе переговоров особое внимание уделено реализации Проекта будущего расширения и Проекта управления устьевым давлением Тенгизшевройл, дальнейшего развития Карачаганакского проекта и устранению узких мест в нефтепроводе "Каспийского трубопроводного консорциума".

Рассмотрены также вопросы реализации проектов "Центральная", "Женис" и "Аль-Фараби" ("1-Р-2").

Алекперов доложил главе правительства о деятельности открытого в 2019 году в Алматинской области завода по производству смазочных материалов.

К настоящему времени на предприятии ежемесячно производится до 3,2 тыс. тонн готовой продукции 700 наименований. Выход на проектную мощность в 100 тыс. тонн запланирован на 2024 год", - рассказали в пресс-службе правительства РК.

Мамин отметил важность применения ПАО "Лукойл" современных экологически чистых технологий, соблюдения высоких стандартов в области охраны здоровья и безопасности труда, а также реализации социальных проектов в Казахстане.

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