Мамин и Микурия обсудили повышение транзитного потенциала РК

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НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Премьер-министр Аскар Мамин провел встречу с генеральным секретарем Всемирной таможенной организации (ВТамО) Кунио Микурия, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили вопросы повышения транзитного потенциала Казахстана и его дальнейшей интеграции в глобальные транспортные коридоры, реализацию международных стандартов по упрощению процедур торговли, обеспечение безопасности международной цепи поставок и улучшение собираемости таможенных платежей и налогов", - сообщает primeminister.kz.

Особое внимание в ходе переговоров уделено расширению сотрудничества РК с ВТамО в устранении транзитных барьеров, развитии электронной торговли, стандартизации процессов обмена таможенной информацией с зарубежными странами и дальнейшей цифровизации экспортно-импортных операций.

Мамин подчеркнул, что в целях повышения транспортного потенциала РК в соответствии со стандартами ВТамО построен новый пункт пропуска "Нур жолы" на казахстанско-китайской границе, модернизированы пункты пропуска "Б. Конысбаева" на границе Казахстана с Узбекистаном, "Кордай" - на казахстанско-кыргызской границе. Дополнительно до 2024 года планируется модернизация 9 автомобильных и 1 железнодорожного пункта пропуска.

Модернизация позволит увеличить пропускную способность в 8 раз и сократить время прохождения границы.

Микурия дал высокую оценку проводимым в Казахстане реформам в таможенной и налоговой сферах, мерам по модернизации пограничных пунктов пропуска, формированию национальной товаропроводящей системы и развитию трансграничной торговой инфраструктуры РК.

За последние три года ВТамО направила в Казахстан 12 технических миссий в рамках работы по имплементации основных международных конвенций в сфере экспортно-импортных операций.

На 2022 год запланированы 5 миссий по повышению транзитного потенциала РК и упрощению процедур торговли. В рамках нынешнего визита в Казахстан Микурия посетил аэропорт Туркестана и модернизированный пункт пропуска "Б. Конысбаева" на границе Казахстана с Узбекистаном.