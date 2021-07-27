Мамин и представители астраханской делегации обсудили создание центра приграничной торговли

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин и представители делегации Астраханской области Российской Федерации обсудили актуальные вопросы приграничного сотрудничества двух стран в торгово-экономической, инвестиционной, промышленной, транзитно-транспортной, туристической, культурно-гуманитарной сферах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Для наращивания темпов взаимной торговли обсуждены перспективы создания центра приграничной торговли.

В текущем году активно восстанавливается динамика взаимной торговли между РК и РФ. За январь - май 2021 года товарооборот вырос на 26,2% и составил $8,6 млрд. Экспорт Казахстана в Россию увеличился более чем на 40%. Первостепенной задачей является доведение показателей товарооборота до $20 млрд к уровню 2019 года", - отметили в пресс-службе главы кабмина РК.

Приграничная торговля занимает большую долю во взаимной торговле Казахстана с Россией, в связи с чем стороны наметили меры для дальнейшего ее развития.

Учитывая опыт судостроительных предприятий Астраханской области, Мамин отметил возможности расширения сотрудничества в судостроительной сфере с перспективой развития проектов промышленной кооперации.

Кроме того, перспективным направлением в развитии приграничных связей является сотрудничество в сфере туризма. Рассмотрена возможность запуска морского круиза по Каспийскому морю между городами Актау и Астрахань.

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