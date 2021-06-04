Мамин обсудил с аграриями Нидерландов перспективы сотрудничества в сфере АПК

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел переговоры с руководством ведущих агропромышленных компаний Нидерландов - мировых лидеров в сфере производства теплиц, сельхозоборудования, семян, биологической защиты растений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества сфере АПК, в том числе внедрения облачных вычислений, искусственного интеллекта и других инновационных технологий в развитии тепличных комплексов, семеноводства и других секторов сельского хозяйства Казахстана, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

По итогам переговоров представители АО "НК "Kazakh Invest", "НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр", Союза картофелеводов и овощеводов Казахстана, АО "Казына Капитал Менеджмент", а также ряд казахстанских компаний подписали с Dutch Greenhouse Delta, Food Ventures, Rijk Zwaan, Solynta и Koppert Biological Systems соглашения, предусматривающие реализацию совместных проектов по развитию плодоовощеводства и производства семенного картофеля в Казахстане, биологических средств защиты растений, строительству тепличных комплексов в РК, демонстрационной станции и высокотехнологического-исследовательского центра в Туркестанской области.

Общая сумма инвестиций в экономику РК по указанным проектам превысит 100 млрд тенге. Их реализация позволит создать в Казахстане новые качественные рабочие места, внедрить передовые технологии и практики в сфере АПК, а также повысить уровень обеспечения продовольственной безопасности и экспортный потенциал Казахстана", - поделились в пресс-службе.

В рамках визита в РК представители нидерландских компаний посетят Алматинскую, Актюбинскую, Западно-Казахстанскую области и город Алматы для обсуждения с руководством регионов и казахстанскими партнерами деталей реализации совместных проектов.

Как отметили в правительстве, в Казахстане действуют свыше 900 предприятий с участием нидерландского капитала, которые широко представлены в энергетическом, машиностроительном, строительном, транспортно-логистическом и агропромышленном секторах экономики РК.

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