Мамин отметил уверенную динамику роста реального сектора экономики

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Нур-Султан. 9 июня. Kazakhstan Today - Принимаемые правительством меры и накопленная в национальной экономике устойчивость позволили обеспечить уверенную динамику роста реального сектора экономики Казахстана, передает Kazakhstan Today.





Объем горнодобывающей промышленности вырос на 5,2%, обрабатывающей промышленности - на 4,9%, в том числе машиностроения - на 18,5%, фармацевтики - на 21,2%, легкой промышленности - на 10,8%, производства строительных материалов - на 12,3%. Объемы строительства выросли на 5,9%, обеспечено положительное сальдо торгового баланса", - сообщили в пресс-службе премьер-министра.

Объем валовой продукции сельского хозяйства повысился на 2,2%. В оптимальные сроки завершены весенние полевые работы, по итогам которых посевные площади увеличились на 237,7 тыс. гектаров и составили 22,5 млн гектаров.

Активно реализуются меры по поддержке занятости населения. В текущем году комплексными мерами по содействию трудоустройству будет охвачено 1,22 млн граждан РК.

Наша задача - в кратчайшие сроки восстановить докризисные темпы развития экономики. Этому должны способствовать все предпринятые нами срочные меры по поддержке экономики и реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца текущего года", - сказал премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания правительства по итогам социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь - май 2020 года.

По основным показателям опережающие темпы роста социально-экономического развития обеспечены в Карагандинской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Костанайской областях, среднереспубликанские значения достигнуты в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Акмолинской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях, городах Нур-Султан и Алматы, ниже республиканского уровня по некоторым показателям оказались Атырауская, Кызылординская, Мангистауская области, а также город Шымкент.

Мамин указал на необходимость активного принятия регионами всех мер по реализации Комплексного плана по восстановлению экономического роста, а также государственных программ, максимального обеспечения поддержки отечественного производства, привлечения инвестиций, продвижения экспорта, сохранения занятости населения и создания постоянных рабочих мест.

В нынешних условиях необходимо рационально и эффективно расходовать бюджетные средства. Каждый тенге должен работать на экономику", - подчеркнул он.

Премьер-министр отметил, что по итогам полугодия эффективность работы центральных государственных органов и акиматов будет рассмотрена на расширенном заседании правительства под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева.





Ранее сообщалось, что в январе - мае ВВП снизился на 1,7% к соответствующему периоду 2019 года, что обусловлено резким спадом деловой активности в мире и регионе, вызванного пандемией, а также неопределенностью на международных рынках сырья и капитала.

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