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Мамин предложил разработать стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ

28.05.2021 12205
Мамин предложил разработать стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ
Фото главы правительства РК
НУР-СУЛТАН. 28 МАЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин в рамках визита в Минск принял участие в заседании Совета глав правительств СНГ, на котором отметил необходимость формирования новой повестки устойчивого развития экономики СНГ в постпандемический период, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Страны СНГ последовательно переходят к фазе постпандемического восстановления. Наши экономики, по прогнозам ведущих международных финансовых организаций, в текущем году выйдут на траекторию положительного роста", - цитирует Мамина пресс-служба

 
Глава правительства отметил улучшение показателей взаимной торговли между странами СНГ. В январе - марте торговля Казахстана со странами СНГ составила 6,3 миллиарда долларов, что на 10% больше, чем за аналогичный период 2020 года. 
 
Премьер-министр РК подчеркнул необходимость принятия скоординированных мер по обеспечению совместного формирования добавленной стоимости, ее транспортировки до рынков сбыта и финансирования указанных процессов. При этом для повышения стабильности экономики в условиях вероятных повторных шоков, следует сосредоточиться на обеспечении устойчивости внешнего платежного баланса СНГ, в том числе путем наращивания товарооборота внутри Содружества. 
 
В рамках новой повестки экономического развития СНГ глава правительства Казахстана предложил сосредоточиться на реализации промышленного и агропромышленного потенциала Содружества. 
 

Необходимо разработать и принять стратегию обеспечения продовольственной безопасности стран СНГ, которая охватывала бы весь спектр субъектов и мероприятий, имеющих отношение к производству, переработке, распределению, регулированию и потреблению продуктов питания", - сказал Мамин. 

 
Отмечена важность разработки и реализации эффективной и практичной совместной транспортной политики, продолжения работы по наращиванию качества и доступности инфраструктуры в рамках СНГ. 
 
Глава правительства подчеркнул, что с учетом масштабного перераспределения международных транспортных потоков, вызванного в том числе трансформацией сложившихся крупных глобальных цепочек добавленной стоимости, опасениями по поводу устойчивости традиционных маршрутов и неопределенности касательно транзитного потенциала отдельных регионов, у СНГ есть возможность увеличить свою долю в международном рынке перевозок. 
 

Такая динамика уже находит отражение в наших транзитных показателях. В 2020 году, несмотря на пандемию, рост контейнерных перевозок по территории Казахстана по направлению Китай - Европа - Китай составил 59,6%. За первые четыре месяца текущего года рост составил уже 84%", - сказал Мамин. 

 
Премьер-министр отметил важность разработки новых механизмов финансирования проектов и мер по углублению промышленной кооперации, обеспечению продовольственной безопасности, созданию новых совместных производств, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и улучшению инвестиционного климата. 
 
По итогам заседания приняты соглашения о сотрудничестве в сферах содействия занятости населения, санитарной охраны территорий государств-участников СНГ, предупреждения и пресечения использования ложных товарных знаков и географических указаний. 
 
СГП СНГ утвердил среднесрочный план совместных действий по противодействию распространению инфекционных болезней, комплекс совместных мер по профилактике и борьбе с ящуром на период до 2025 года, а также принял решения по укреплению сотрудничества в управлении государственными материальными резервами и подготовке офицеров вооруженных сил. 
 
Рассмотрены актуальные вопросы экономического взаимодействия в рамках СНГ и план мероприятий по реализации первого этапа Стратегии экономического развития СНГ на период до 2030 года. 
 

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