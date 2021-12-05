Мамин провел встречу с иностранными инвесторами

НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Соглашения подписаны в ходе заседания IV Казахстанско-узбекского делового совета в Нур-Султане. Всего подписано 15 соглашений на общую сумму $2 млрд, сообщили в НПП "Атамекен", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В настоящее время в Казахстане действуют 1400 предприятий с участием узбекского капитала. Накануне заседания предприниматели двух стран встретились в Туркестанской области, где также заключили совместные соглашения на $600 млн.

Учитывая столь положительные результаты, предлагаю продолжить оказывать максимальное содействие в реализации новых общих проектов. В настоящее время имеется задел для запуска новых совместных предприятий. Мы приветствуем участие бизнеса Узбекистана в проектах, направленных на развитие экспортоориентированного производства для совместного выхода на рынки третьих стран", - сказал заместитель премьер-министра РК Роман Скляр.

В условиях обостряющейся конкуренции за рынки и инвестиции казахстанским и узбекским предпринимателям необходимо развиваться в нескольких направлениях.

В первую очередь - торговые отношения и промышленная кооперация. За 5 лет товарооборот между нашими странами вырос на 60% и превысил 3 млрд, за 10 месяцев 2021 года прирост составил 37%. Наши главы государств поставили перед нами амбициозную задачу, увеличить объем до 5 млрд в 2022 году и до 10 млрд в ближайшие годы. Для достижения цели мы проработали совместную Дорожную карту, чтобы наши предприниматели начали активнее торговать как друг с другом, так и совместно выходить на рынки третьих стран", - рассказал заместитель премьер-министра Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

Более того, заместитель премьера Узбекистана подчеркнул, что для повышения активности между предпринимательским сообществом двух стран планируется подписание совместных программ с акиматами для ежеквартального проведения выставок, мероприятий и торговых миссий.

Председатель правления НПП РК "Атамекен" Аблай Мырзахметов подчеркнул, что потенциал для сотрудничества между предпринимателями двух стран не исчерпан. Сегодня Узбекистан остается одним из крупнейших торговых партнеров Казахстана. По итогам 2021 войдет в топ-5 стран-партнеров с возможным объемом двухсторонней торговли $4 млрд. Наиболее крупные статьи казахстанского экспорта - нефть и нефтепродукты, пшеница, мука, семена подсолнечника, черные, цветные металлы, продукты неорганической химии, продовольственные товары.

Потенциал наших стран пока не раскрыт до конца. Сегодня лидерами по заключенным договорам о сотрудничестве остаются автопром, строительный сектор и легкая промышленность, но мы видим большой задел в сельском хозяйстве. У нас имеется потенциал создания кластерных кооперационных проектов по производству продовольственных товаров: мукомольная продукция, макаронные изделия, кондитерские изделия, масложировая продукция, мясные изделия, плодоовощной продукции, товаров легкой промышленности, также фармацевтический сектор", - отметил Аблай Мырзахметов.

Кроме того, развитию кооперационных проектов способствует запуск международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия" (МЦТЭС). Развитие приграничной торгово-логистической инфраструктуры и единой казахстанско-узбекской товаропроводящей системы по оценкам экспертов увеличат объем транзитной торговли до $37,9 млрд в 2030 году.

В свою очередь, глава торгово-промышленной палаты Узбекистана Адхам Исламов отметил положительную эффект подобных B2B встреч.

114 малых предприятий Узбекистана заключили соглашения неделю назад, сегодня ни один контракт не повторился. Это показывает насколько предпринимателям двух стран необходимо сотрудничество. С наметившейся тенденцией амбициозные 5 млрд станут реальной цифрой, а заключенные договора уже через несколько лет создадут 20-30 тыс. рабочих мест", - сказал Адхам Исламов.

В ходе заседания подписан ряд соглашений о сотрудничестве между ТОО "Karlskrona LC AB" (Казахстан), АО "ЭСК "KazakhExport" (Казахстан) и хокимиятом Навоийской области Республики Узбекистан по содействии экспортных поставок насосного и электротехнического оборудования казахстанского производства и организации производства насосного и электротехнического оборудования ТОО "Karlskrona LC AB" на территории специальной экономической зоны "Навои" Навоийской области (Узбекистан).

Еще одно соглашение по реализации проекта промышленной сборки мелко-узловым (CKD) методом легковых автомобилей Chevrolet Nexia и поставке автокомпонентов подписан между АО "Группа компаний "Аллюр" (Казахстан) и АО "УЗАВТОСАНОАТ" (Узбекистан).

Также договор на поставку казахстанского угля на Ново-Ангренскую тепловую электростанцию в течение 5 лет между ТОО "Горные работы" (Казахстан) и АО "Yangi-Angren issiqlik elektr stansiyasi" (Узбекистан).

В свою очередь, Национальная палата предпринимателей и Торгово-промышленная палата Узбекистана в лице Аблая Мырзахметова и Адхама Исламова подписали план основных мероприятий Казахстанско-узбекского делового совета на 2022 год.