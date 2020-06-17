Масштабную геологоразведку на территории четырех областей Казахстана начинает компания "Тау-Кен Самрук"

Нур-Султан. 16 июня. Kazakhstan Today - АО "Национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" запускает масштабную геологоразведку на территории четырех областей Казахстана, сообщили в компании, передает Kazakhstan Today.

Мы привлекли к реализации геологоразведочного проекта крупного инвестора. Учитывая размер контрактной площади, это будет существенным вкладом в повышение изученности недр Казахстана. В перспективе мы надеемся на обнаружение коммерчески значимых месторождений", - сообщил председатель правления АО "НГК "Тау-Кен Самрук" Канат Кудайберген.

По данным пресс-службы компании, геологоразведочный проект будет реализован совместно с партнёром - "Казахстан Фортескью".

Согласно подписанному операторскому соглашению между АО "НГК "Тау-Кен Самрук" и ТОО "Казахстан Фортескью", поисковые работы будут проведены на общей площади в 18 000 квадратных метров на территории Карагандинской, Алматинской, Актюбинской и Кызылординской областей.

Fortescue опирается на свой опыт геологоразведки мирового класса, производственную репутацию, навыки и способности своих сотрудников для того, чтобы стимулировать будущий рост за счет диверсификации продукции и развития активов, поддерживая электрификацию и декарбонизацию экономики. Мы сотрудничаем с "Тау-Кен Самрук" для изучения возможностей, связанных с рядом сырьевых товаров, включая медь", - подчеркнула главный исполнительный директор "Fortescue Metals Group" Элизабет Гейнс.

В течение первого года "Казахстан Фортескью" будет собирать и анализировать имеющиеся геологические данные, а также проводить крупномасштабные аэрогеофизические исследования для сбора магнитных и гравитационных данных.

Геофизическая съемка будет дополнена детальной интерпретацией структурной геологии и картированием, а также комплексными наземными геофизическими исследованиями и бурением, чтобы в последующие годы определить и проанализировать перспективные районы минерализации.

ТОО "Казахстан Фортескью" - стопроцентная дочерняя компания австралийской "Fortescue Metals Group Ltd.", мирового лидера металлургической промышленности.

Австралийская компания Fortescue Metals Group Ltd. - публичная компания, зарегистрированная на Австралийской фондовой бирже, с рыночной капитализацией $30 млрд.

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