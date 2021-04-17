НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Массовый сев в основных зерносеющих регионах Казахстана начнется в середине мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день предпосевные и посевные работы уже ведутся в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. В частности, на юге уже засеяно около 220 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, 30 тыс. гектаров овощей, более 11 тыс. гектаров картофеля, 15,4 тыс. гектаров бахчевых культур. Массовый посев в основных зерносеющих регионах начнется в середине мая", - сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется в наличии 141,7 тыс. тракторов, 4,3 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 73,2 тыс. сеялок, 221,2 тыс. почвообрабатывающих орудий.

Подготовка техники осуществляется в плановом режиме. К началу массового проведения работ готовность техники составит 100%.

На весенние полевые работы 2021 года (февраль - июнь) совместно с Минэнерго утвержден График закрепления областей за НПЗ по поставке 380 тыс. тонн удешевленного дизтоплива.

На апрель установлена среднерыночная цена с НПЗ - 174 тыс. тенге за тонну, или 144 тенге за литр. С учетом расходов операторов, средние цены по республике для СХТП составляют 165 тенге за литр (дешевле на 10% от рыночной).

По информации акиматов областей, на сегодняшний день засыпано 2,4 млн тонн семян, что составляет 100,4% к плану. Также аграриям доставлено 136,2 тыс. тонн минеральных удобрений. Продолжается работа по сбору заявок на предоставление субсидий.

Для финансирования фермеров в текущем сезоне предусмотрены специальные программы. К примеру, АО "Аграрная кредитная корпорация" по программе "Кен дала" выделен бюджетный кредит в объеме 70 млрд тенге на проведение весенних полевых и уборочных работ.

Для субъектов АПК ставка вознаграждения составит:

- при прямом кредитовании под банковскую гарантию - не более 1,5% годовых;

- для финансирования субъектов АПК кредитными товариществами, региональными инвестиционными центрами со 100-% участием государства, микрофинансовыми организациями - не более 5% годовых;

- банками второго уровня - не более 5% годовых.

Также для поддержки малых и средних фермеров Продкорпорация будет осуществлять форвардный закуп сельхозпродукции. Планируемая сумма закупа составляет 45,3 млрд тенге.

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