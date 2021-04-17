Система Orphus

Массовый сев в основных зерносеющих регионах Казахстана начнется в середине мая

16.04.2021 6211
НУР-СУЛТАН. 16 АПРЕЛЯ - Массовый сев в основных зерносеющих регионах Казахстана начнется в середине мая, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день предпосевные и посевные работы уже ведутся в Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Кызылординской областях. В частности, на юге уже засеяно около 220 тыс. гектаров зерновых и зернобобовых культур, 30 тыс. гектаров овощей, более 11 тыс. гектаров картофеля, 15,4 тыс. гектаров бахчевых культур. Массовый посев в основных зерносеющих регионах начнется в середине мая", - сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

 
Для проведения посевной кампании в сельхозформированиях имеется в наличии 141,7 тыс. тракторов, 4,3 тыс. высокопроизводительных посевных комплексов, 73,2 тыс. сеялок, 221,2 тыс. почвообрабатывающих орудий.
 
Подготовка техники осуществляется в плановом режиме. К началу массового проведения работ готовность техники составит 100%.
 
На весенние полевые работы 2021 года (февраль - июнь) совместно с Минэнерго утвержден График закрепления областей за НПЗ по поставке 380 тыс. тонн удешевленного дизтоплива.
 
На апрель установлена среднерыночная цена с НПЗ - 174 тыс. тенге за тонну, или 144 тенге за литр. С учетом расходов операторов, средние цены по республике для СХТП составляют 165 тенге за литр (дешевле на 10% от рыночной).
 
По информации акиматов областей, на сегодняшний день засыпано 2,4 млн тонн семян, что составляет 100,4% к плану. Также аграриям доставлено 136,2 тыс. тонн минеральных удобрений. Продолжается работа по сбору заявок на предоставление субсидий.
 
Для финансирования фермеров в текущем сезоне предусмотрены специальные программы. К примеру, АО "Аграрная кредитная корпорация" по программе "Кен дала" выделен бюджетный кредит в объеме 70 млрд тенге на проведение весенних полевых и уборочных работ.
 
Для субъектов АПК ставка вознаграждения составит:
 
- при прямом кредитовании под банковскую гарантию - не более 1,5% годовых;
 
- для финансирования субъектов АПК кредитными товариществами, региональными инвестиционными центрами со 100-% участием государства, микрофинансовыми организациями - не более 5% годовых;
 
- банками второго уровня - не более 5% годовых. 
 
Также для поддержки малых и средних фермеров Продкорпорация будет осуществлять форвардный закуп сельхозпродукции. Планируемая сумма закупа составляет 45,3 млрд тенге.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая