Мажилис одобрил поправки в законодательство по вопросам регулирования финансового рынка

Нур-Султан. 29 мая. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК сегодня на пленарном заседании одобрили во втором чтении поправки в законодательство по вопросам регулирования и развития финансового рынка и микрофинансовой деятельности, передает Kazakhstan Today.

В законопроекте учтены замечания и предложения депутатов, высказанные в ходе обсуждения проекта закона в первом чтении, касающиеся, в частности, ответственности банков за невыполнение требований Национального банка об устранении выявленных нарушений валютного законодательства, переноса сроков государственной перерегистрации в органах юстиции и учетной регистрации в уполномоченном органе субъектов микрокредитования с 1 января 2021 года на 1 июля 2020 года", - сообщили в пресс-службе мажилиса.

Поправки внесены в целях скорейшего устранения системных проблем на рынке кредитования и защиты интересов заемщиков.

В ходе обсуждения законопроекта в первом чтении депутаты потребовали пересмотреть размер штрафов для банков за нарушения валютного законодательства , совершенные повторно. Согласно законопроекту, налагается штраф в размере 15 МРП, то есть 37 875 тенге на сегодняшний день.

Разве это сумма для банков?! Тем более речь идет о повторном нарушении. Что такое 15 МРП для банка второго уровня?! Это как слону дробина!" - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

В целом нормы проекта закона направлены на законодательное закрепление передачи функций и полномочий по регулированию и развитию финансового рынка, контролю и надзору за финансовыми организациями от Нацбанка отдельному госоргану. В частности, создается самостоятельный орган регулирования финансового сектора , что будет способствовать наведению порядка в банковском секторе, способствовать повышению защиты прав граждан в сфере микрофинансовой деятельности, а также устранению системных проблем на рынке потребительского кредитования.

Теперь микрофинансовая организация сможет изменить в одностороннем порядке условия договора о кредите только в случае их улучшения для заемщика.

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