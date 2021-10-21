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Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы

20.10.2021, 13:21 32671
Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Мажилис на пленарном заседании одобрил проект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил министр финансов Ерулан Жамаубаев, расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 триллиона тенге, в 2023 году - 15,6 триллиона тенге, в 2024 году - 16 триллионов тенге.
 

Расходы социального блока в 2022-2024 годах составят 26,7 триллиона тенге, из них на 2022 год - 8,1 триллиона тенге с увеличением на 643,2 миллиарда тенге к уровню текущего года. Доля социальных расходов к общему объему бюджета в 2022 году увеличится до 50,8 процента. Больший объем расходов приходится на социальное обеспечение и оказание помощи гражданам страны", - цитирует Жамаубаева издание "Казправда".

 
На развитие системы здравоохранения в 2022-2024 годах составят 5,7 триллиона тенге, из них на 2022 год - 1,8 триллиона тенге. По словам главы Минфина, в рамках данных средств предусмотрены расходы на увеличение заработной платы медицинских работников.
 
На развитие системы образования и науки на 3 года предусмотрено 7 триллионов тенге, из них на 2022 год - 1,8 триллиона тенге с ростом на 477,1 миллиарда тенге.
 
На повышение заработной платы педагогов, медицинских работников организаций образования предусмотрено 4,3 триллиона тенге, из них на 2022 год - 1,1 триллиона тенге.
 
Расходы на поддержку и развитие реального сектора экономики в среднесрочном периоде составят 3,6 триллиона тенге, из них на 2022 год - 2 триллиона тенге. В рамках данного направления предусмотрены расходы на реализацию государственных программ "Нурлы жер", "Нурлы жол", "Дорожная карта бизнеса - 2025", АПК и других. Они будут постепенно трансформированы в национальные проекты.
 
Кроме того, предусмотрены внесенные депутатами поправки, касающиеся финансового обеспечения послания президента страны.
 
Также предусмотрены 143,4 миллиарда тенге на 2022 год на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих.
 

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ТЭЦ Бишкека отдают на аутсорсинг казахстанской компании

20.10.2021, 17:39 51652
БИШКЕК. 20 ОКТЯБРЯ - Правительство Кыргызстана распорядилось передать на аутсорсинг Бишкекскую ТЭЦ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причины передачи объяснили в аппарате президента Киргизии, сообщает kaktusmedia.
 
В сообщении говорится, что решение принято в рамках реализации поручения президента Кыргызской республики Садыра Жапарова. Меры помогут искоренить коррупционные проявления при поставках угля на ТЭЦ Бишкека, снизить объем вредных выбросов в атмосферу, решить ситуацию со смогом и улучшить экологическую ситуацию в столице, а также успешно пройти предстоящий осенне-зимний период. 
 
В материале сообщается, что Акылбек Жапаров в бытность заместителем председателя кабинета министров, совместно с главой государственного комитета по экологии и климату Динарой Кутмановой посетили с рабочей поездкой Карагандинскую область Казахстана, где ознакомились с деятельностью обогатительных комбинатов и действующих угольных шахт.
 
Впоследствии на столичной ТЭЦ провели эксперимент по сжиганию 7 тыс. тонн карагандинского угольного концентрата марки "КО", который показал хорошие результаты и положительное влияние на экологическую ситуацию.
 
Передача ТЭЦ, таким образом, позволит: 
 
- увеличить выработку электроэнергии с 1,2 млрд кВт-ч до 6,0 млрд кВт-ч в год;
 
- снизить себестоимость электроэнергии в среднем с 3,93 сома до 1,75 сома за кВт-ч и тепла до 900-945 сомов за 1 Гкал/ч тепла;
 
- устранить ежегодные убытки ТЭЦ Бишкека в размере 4,5 млрд сомов и обеспечить получение прибыли в размере не менее 1,1 млрд сомов в год. Кроме того, возможен перевод станции на самоокупаемость и самофинансирование;
 
- привлечь инвестиции в обновление агрегатов ТЭЦ Бишкека на высокоэффективное оборудование;
 
- решить проблемы со смогом, что окажет положительное влияние на экологию;

- сэкономить средства на участках подготовки топлива за счет меньшего расхода билов, мельниц, дымоходов и золошлакоудаления. 
 

Глава государства запустил новую фабрику в Карагандинской области

20.10.2021, 16:42 62155
КАРАГАНДА. 20 ОКТЯБРЯ - В режиме телемоста президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал старт работе новой полиметаллической фабрики Жайремского горно-обогатительного комбината в Карагандинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В строительстве обогатительной фабрики принимали участие около 2500 человек. Для Жайрема запуск проекта означает новую жизнь, крупные перспективы развития. 
 
Как сообщает пресс-служба Акорды, ожидается, что горно-обогатительный комплекс станет крупным производителем цинковых и свинцовых концентратов в Казахстане. На производстве будут работать 400 человек.
 

Новая фабрика расширит линейку выпускаемой продукции, объем производства увеличится в 2,5 раза до 5 миллионов тонн. Также вырастет экспорт переработанной продукции, на 1,5 миллиарда тенге увеличатся налоговые поступления. С начала этого проекта инвестору было оказано максимальное практическое содействие. Благодаря четко выстроенной работе даже в условиях коронавирусной пандемии проект удалось завершить в установленные сроки", - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

 
Президенту было доложено, что сегодня в Карагандинской области реализуется 50 крупных инвестиционных проектов на сумму более 2 триллионов тенге. В этом году запускается 14 проектов, объем инвестиций в инфраструктуру промышленных предприятий региона составит 230 миллиардов тенге.
 
 

Иргалиев представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2022-2026 годы

20.10.2021, 14:15 96877
НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Министр национальной экономики Казахстана Асет Иргалиев представил в мажилисе парламента РК проект закона "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с документом, гарантированный трансферт из Национального фонда в республиканский бюджет предлагается определить в размере: в 2022 году - 2,4 трлн тенге, в 2023 году - 2,2 трлн тенге, в 2024 году - 2,0 трлн тенге.
 

Гарантированный трансферт предлагается направить на выплату солидарных пенсий и государственных базовых пенсионных выплат из республиканского бюджета", - сказал Иргалиев.

 
Кроме этого, предлагается привлечь целевой трансферт из Нацфонда в 2022 году в размере 550 млрд тенге, с дальнейшим его сокращением в 2023-2024 годах до 400 млрд тенге ежегодно.
 
Иргалиев также представил в мажилисе прогноз социально-экономического развития на 2022-2026 годы. По словам министра, на формирование прогноза повлияли внешние и внутренние факторы.
 

Проект Республиканского бюджета сформирован при цене на нефть $60 за баррель. Объем добычи нефти увеличится с 87,9 млн тонн в 2022 году до 107,4 млн тонн в 2026 году. Реальный рост ВВП в 2022 году прогнозируется на уровне 3,9%. В 2026 году он достигнет 5,2%. Номинальный ВВП в 2022 году составит 87,1 трлн тенге с ростом к 2026 году до 119,9 трлн тенге", - сказал глава МНЭ РК.

 
Экспорт товаров в 2022 году прогнозируется на уровне $60,1 млрд и к 2026 году увеличится до $79,8 млрд. Импорт товаров увеличится с $40,8 млрд в 2022 году до $43,4 млрд в 2026 году.
 

Национальным банком целевой коридор годовой инфляции в 2022 году сохранен в пределах 4,0-6,0%, в 2023-2024 годах - 4,0-5,0%, в 2025-2026 годах - 3-4%", - сообщил Иргалиев.

 
С учетом данных макроэкономических показателей доходы республиканского бюджета без учета трансфертов в 2022 году, по прогнозам, составят 9,2 трлн тенге, в 2023 году - 9,7 трлн тенге, в 2024 году - 10,4 трлн тенге.
 
Дефицит бюджета в 2022 году прогнозируется на уровне 3,3% к ВВП с последующим снижением до 2,5% к ВВП в 2024 году. 
 
Ненефтяной дефицит в 2022 году прогнозируется на уровне 8,1% к ВВП с последующим снижением до 6,3% к ВВП в 2024 году.
 
Расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 трлн тенге, в 2023 году - 15,6 трлн тенге, в 2024 году - 16,0 трлн тенге.
 
Дополнено: Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан одобрили проекты законов "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" и "О гарантированном трансферте из Национального фонда Республики Казахстан на 2022-2024 годы".
 

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