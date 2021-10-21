Мажилис одобрил проект республиканского бюджета на 2022-2024 годы

НУР-СУЛТАН. 20 ОКТЯБРЯ - Мажилис на пленарном заседании одобрил проект "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил министр финансов Ерулан Жамаубаев, расходы республиканского бюджета прогнозируются в 2022 году в объеме 15,9 триллиона тенге, в 2023 году - 15,6 триллиона тенге, в 2024 году - 16 триллионов тенге.

Расходы социального блока в 2022-2024 годах составят 26,7 триллиона тенге, из них на 2022 год - 8,1 триллиона тенге с увеличением на 643,2 миллиарда тенге к уровню текущего года. Доля социальных расходов к общему объему бюджета в 2022 году увеличится до 50,8 процента. Больший объем расходов приходится на социальное обеспечение и оказание помощи гражданам страны", - цитирует Жамаубаева издание "Казправда" .

На развитие системы здравоохранения в 2022-2024 годах составят 5,7 триллиона тенге, из них на 2022 год - 1,8 триллиона тенге. По словам главы Минфина, в рамках данных средств предусмотрены расходы на увеличение заработной платы медицинских работников.

На развитие системы образования и науки на 3 года предусмотрено 7 триллионов тенге, из них на 2022 год - 1,8 триллиона тенге с ростом на 477,1 миллиарда тенге.

На повышение заработной платы педагогов, медицинских работников организаций образования предусмотрено 4,3 триллиона тенге, из них на 2022 год - 1,1 триллиона тенге.

Расходы на поддержку и развитие реального сектора экономики в среднесрочном периоде составят 3,6 триллиона тенге, из них на 2022 год - 2 триллиона тенге. В рамках данного направления предусмотрены расходы на реализацию государственных программ "Нурлы жер", "Нурлы жол", "Дорожная карта бизнеса - 2025", АПК и других. Они будут постепенно трансформированы в национальные проекты.

Кроме того, предусмотрены внесенные депутатами поправки, касающиеся финансового обеспечения послания президента страны.

Также предусмотрены 143,4 миллиарда тенге на 2022 год на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих.