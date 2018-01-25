Мажилисмен предложил приватизировать или закрыть АО "НАТР"

Астана. 24 января. Kazakhstan Today - Депутат мажилиса Аманжан Жамалов сегодня на пленарном заседании обратился с запросом к премьер-министру РК, в котором обратил внимание на эффективность деятельности АО "Национальное агентство по технологическому развитию", передает корреспондент агентства.

"На сегодня единым оператором по координации процессов инновационного развития и предоставлению государственной поддержки развития инноваций является АО "Национальное агентство по технологическому развитию", созданное в 2011 году. С 2011 года АО "НАТР" выдало 316 инновационных грантов на сумму 11,5 млрд тенге, эффекта от которых не наблюдается", - говорится в депутатском запросе.

По информации Жамалова, на середину 2017 года на текущих счетах АО "НАТР" в банках числилось 10,2 млрд тенге, а на депозитах - еще 6,8 млрд тенге. "При этом 4,3 млрд тенге - в банке в состоянии дефолта, то есть это потерянные деньги для государства", - отметил депутат.

При этом он подчеркнул, что ежегодно из бюджета продолжают выделяться новые суммы АО "НАТР". В 2017 году Агентству было выделено 3,7 млрд тенге, в 2018 планируется выделить еще 0,8 млрд тенге.

Мажилисмен также напомнил о критике в адрес Свободной экономической зоны "Парк инновационных технологий" (СЭЗ ПИТ). "Концепцией инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года перед СЭЗ "ПИТ" была поставлена задача привлечь не менее $250-350 млн иностранных инвестиций. Кто несет ответственность за выполнение этой задачи? Только в инфраструктуру СЭЗ ПИТ вложено из бюджета более 20 млрд тенге, а привлечено всего 22 млрд тенге частных инвестиций", - сказал он.

При этом Жамалов привел в пример Парк высоких технологий Беларуси, который работает по тем же принципам, что и СЭЗ "ПИТ", но "уже стал глобальным экспортером программных продуктов и IT-услуг". "В 2017 году экспорт Парка высоких технологий Беларуси, а это всего 192 компании, составил $1 млрд, привлечено более $100 млн прямых иностранных инвестиций. В Казахстане и близко нет цифр такого порядка", - говорится в запросе.

Депутат отметил, что в рамках приватизации в РК продается только 7 региональных технопарков и конструкторских бюро. "Хотя вопрос должен стоять вообще о работе АО "НАТР" в целом. Сейчас у нас нет второго шанса на ошибку с созданием новых инновационных центров: Назарбаев Университет, Международный финансовый центр Астана и Международный технопарк IT-стартапов. Поэтому при их создании надо учесть весь негативный опыт и ориентироваться на лучшую практику в регионе и мире", - сказал Жамалов.

В этой связи в рамках исполнения поручения главы государства по созданию новых инновационных центров мажилисмен предложил вместе с ликвидацией СЭЗ "ПИТ" рассмотреть вопрос о передаче на приватизацию АО "НАТР" либо закрыть его с передачей активов Международному технопарку IT-стартапов.

Также, по мнению Жамалова, следует расширить льготы для IT-сектора, создав нулевой режим налогообложения на базе Международного технопарка IT-стартапов в Астане; разработать четкие целевые показатели эффективности деятельности новых инновационных центров и систему ответственности за их достижение.

"В заключение хочу процитировать слова великого Эйнштейна, который сказал: "Каменный век закончился не потому, что кончились камни, а изменились технологии". И решение задач, поставленных в послании президента, - это последний шанс для Казахстана не отстать от сегодняшней научно-технологической революции, которая происходит в мире", - заключил Жамалов.

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