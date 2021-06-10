Мажилисмены обеспокоены приближением средств Нацфонда к уровню неснижаемого остатка

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В ходе пленарного заседания мажилиса парламента Республики Казахстан депутаты выразили обеспокоенность приближением накоплений Национального фонда к уровню неснижаемого остатка в 30% к ВВП, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как проинформировали в пресс-службе мажилиса, уровень накоплений Нацфонда к ВВП в 2020 году составил 39%.

Согласившись, что без привлечения средств из Нацфонда решить проблемы, связанные с пандемией коронавируса, было бы невозможно, спикер палаты Нурлан Нигматулин выразил мнение, что гарантированный трансферт можно было бы привлечь в меньшем объёме, если бы более эффективно формировалась доходная база.

Национальный фонд - это прежде всего средства будущих поколений. И его не стоит тратить на текущие расходы. Поэтому надо искать, надо находить альтернативные источники пополнения доходной части бюджета", - сказал Нигматулин.

Он подчеркнул, что такая задача поставлена руководством страны перед правительством. В связи с этим особую актуальность получил вопрос внешних займов, которых правительство для финансирования дефицита бюджета в 2020 году привлекло на общую сумму 297 млрд тенге.

Надо, чтобы министры не заимствовали деньги у иностранных банков на своё усмотрение. Знаю, что создана комиссия для наведения порядка…У нас тоже сейчас в работе законопроект, который предусматривает привлечение в ответственности первых руководителей государственных органов за необоснованное, за несвоевременное освоение внешних займов", - отметил спикер, обратившись к первому заместителю премьер-министра Алихану Смаилову,

Вопрос у депутатов вызвал также и прогноз Национального банка по среднегодовому уровню инфляции, который предполагается в коридоре 4-6%.

Если мы говорим о росте экономики, о снижении инфляции в цифровом или процентном выражении, то это должно отражаться на качестве жизни наших граждан. Именно такую задачу ставит руководство страны. Если этого не происходит, то все проценты - это всего лишь отчёты на бумаге", - отметил Нигматулин.

Особое внимание депутаты уделили вопросам создания постоянных рабочих мест.

Так, было отмечено, что в рамках "Дорожной карты занятости" в 2020 году было трудоустроено 239 тыс. человек. И только 11 тыс. граждан трудоустроено на постоянные рабочие места. Подчеркнув актуальность темы, Нурлан Нигматулин отметил, что временные рабочие места только временно решают проблемы. Обеспечение стабильной занятостью необходимо не для отчётности и докладов, а для улучшения благосостояния населения.





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