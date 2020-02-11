Нур-Султан. 10 февраля. Kazakhstan Today - Мажилисмены сравнили деятельность "КазАгро" с неизлечимой болезнью, передает Kazakhstan Today.

Депутаты мажилиса в ходе правительственного часа подвергли критике деятельность АО НУХ "КазАгро" и призвали уполномоченные органы пересмотреть подходы в финансировании агропромышленного комплекса страны, поскольку за годы существования АО "КазАгро", по их мнению, себя дискредитировал, пишет Kazpravda.kz

В частности, депутат Жексенбай Дуйсебаев считает, что результаты деятельности "КазАгро" вызывают сомнения.

Миллиарды тенге бюджетных средств тратятся неэффективно, несвоевременно, а то и вовсе не используются и лежат мертвым грузом на спецсчетах. В качестве примера можно привести результаты финансовой деятельности холдинга "КазАгро". В течение последних четырех лет ему было выделено из республиканского бюджета порядка 473 млрд тенге. В 2016 году убытки холдинга составляли 92,3 млрд тенге. В 2018 году - 126 млрд тенге. Более того, за эти годы они не выплатили государству ни одного тенге дивидендов", - констатировал депутат.

В ответ первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов отметил, что в результате оптимизации в "КазАгро" был сокращен штат, что позволило сэкономить 800 млн тенге.

По "КазАгро" - в прошлом году поменялось руководство. Перед ними поставлена задача - провести процесс оптимизации. Мы видим результаты: уже сокращен штат. Экономия составляет на сегодня 800 млн тенге. Их убытки сократятся еще на 2 млрд тенге. Думаю, в конце года они должны выйти на чистый доход - более 300 млн тенге. В целом финансирование сферы увеличено на 77 млрд тенге, теперь составит 477 млрд тенге. Это, можно сказать, первые результаты, но проблема имеется", - сказал Алихан Смаилов.

В свою очередь, вице-спикер мажилиса Гульмира Исимбаева поддержала депутата Жексенбая Дуйсебаева.

Там, по-моему, неизлечимая болезнь. Значит, нужно продумывать тогда другую систему финансовой поддержки сельского хозяйства", - сказала она.

По мнению мажилисмена Мурата Темиржанова, "КазАгро" сегодня не выполняет возложенных на структуру функций.

Сегодня у всех наших крупнейших соседей - в России, Китае, Беларуси - аналогичные банки существуют: это РосСельхозБанк, Сельскохозяйственный банк Китая, БелАгроПромБанк. Сегодня "КазАгро" себя исчерпал. Мы радуемся, что в 5 раз увеличилось финансирование "КазАгро" и зеркально уменьшилось финансирование банков. Мы не должны этому радоваться, это неправильный процесс. Я считаю, что сегодня вот эти институты развития, которые изначально были задуманы как институты развития в отрасли АПК, больше выступают как карательные институты. И мы это читаем и видим в СМИ: к нам приходят и письменные обращения тех, кто работает с землей. Поэтому я полностью поддерживаю озабоченность главы государства, который поставил задачу по пересмотру данных подходов", - сказал мажилисмен.

Он отметил, что пришла необходимость вместо "КазАгро" создать специализированный банк для финансирования АПК.

Да, сегодня проделана большая работа: сокращены штаты, проводится оптимизация. Но этого недостаточно. Мы с коллегами два раза на протяжении шестого созыва обращались к премьер-министру о создании специализированного аграрного банка в республике. И нам всегда отвечают по поводу отдельного закона. У нас существуют специализированные банки, и это хороший пример, например, "Жилстройбанк", это тоже специализированный банк. Мы же, когда хотим, делаем. Почему именно в данном вопросе говорим, что мы не можем или не хотим. Тогда вопрос: кому это выгодно?.. Миллиарды бюджетных средств уходят, никто не отвечает за них персонально. Эти подходы надо менять и передавать их, создавать эти институты, не бояться. Иначе мы так и будем находиться там, где находимся сейчас", - заключил депутат.

Ранее председатель сената Дарига Назарбаева высказалась за необходимость пересмотра программы развития АПК , так как в отрасли наблюдается спад производства и стагнация, имеющиеся ресурсы расходуются не всегда эффективно, а многие решения не выглядят экономически обоснованными.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства