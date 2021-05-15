МБРР выделит Казахстану 460 млн евро на программу развития животноводства

НУР-СУЛТАН. 14 МАЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Аскар Мамин провел встречу с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Анной Бьерде. По итогам переговоров подписано соглашение о займе по программе устойчивого развития животноводства, ориентированного на результат, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ предусматривает выделение Международным банком реконструкции и развития 460 млн евро Казахстану на совершенствование системы ветеринарной службы и учета животных, масштабирование модели оказания услуг, ориентированной на фермера, а также реализацию политики "зеленого роста" для сектора мясного животноводства. Срок реализации проекта - 2021-2025 годы", - говорится в сообщении пресс-службы правительства РК.

Стороны также обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества РК и Всемирного банка в реализации проектов в таких сферах, как цифровые технологии, финансы, инфраструктура, энергетика, сельское хозяйство, экология, развитие человеческого капитала, малого и среднего бизнеса, а также вопросы минимизации последствий пандемии на экономику Казахстана.

C 1992 года Всемирный банк профинансировал реализацию в Казахстане свыше 55 государственных проектов по развитию финансов, инфраструктуры, энергетики, АПК, сектора коммунальных услуг, IT и других сфер.





Ранее Анна Бьерде встретилась с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.

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