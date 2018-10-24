Алматы. 24 октября. Kazakhstan Today - Менее 100 тыс. тенге составляют ежемесячные выплаты по ипотеке 7-20-25 для 60% заемщиков, передает Kazakhstan Today.

Специалисты АО "Ипотечная организация "Баспана" посчитали, что 60% заемщиков ежемесячно оплачивают по кредиту сумму менее 100 тыс. тенге, рассказали в пресс-службе организации.

По информации компании, основная масса заемщиков, или 37% от общего портфеля, получили по социальной ипотечной программе кредит в размере от 10 до 15 млн тенге. И только лишь 6% заемщиков получили на покупку квартир максимальную возможную сумму. Напомним, что на покупку жилья в городах Астане, Алматы, Атырау, Актау и Шымкенте можно получить по программе ипотеке 7-20-25 до 20 млн тенге, а в других регионах - до 12 млн тенге.

В целом, по состоянию на сегодняшний день, казахстанцы подали заявки на сумму 44,5 млрд тенге. Из них банками одобрено 2513 заявок на сумму 30 млрд тенге.

Стоит отметить, что на данный момент по программе 7-20-25 нет ни одного просроченного платежа..

"Мы видим, что программа полностью подтвердила свою социальную направленность. Однако не нужно забывать, что 7-20-25 - это, прежде всего, ипотека, основанная на принципах срочности, платности и возвратности. Она доступна для каждого работающего казахстанца, который сможет подтвердить банкам-партнерам свою платёжеспособность", - прокомментировал текущую ситуацию председатель правления Ипотечной организации "Баспана" Кайрат Алтынбеков.

Напомним, 7-20-25 - ипотечная программа, действующая на территории Республики Казахстан. Программа разработана в рамках реализации задач первой инициативы "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи", озвученной в обращении президента Республики Казахстан, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева к народу "Пять социальных инициатив президента".

7-20-25 - это социальная программа для граждан Республики Казахстан, которая предоставляет новые возможности улучшения жилищных условий для каждого казахстанца с доступными условиями кредитования.

Впервые в Казахстане принята жилищная программа, рассчитанная исключительно на первичный рынок от застройщика, которого участник программы выбирает сам. Оператором программы 7-20-25 является ипотечная организация "Баспана".

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