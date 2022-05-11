Меры по сдерживанию цен на продукты питания обсудили в правительстве

НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов сегодня провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день в разрезе регионов наибольший рост цен зафиксирован в Карагандинской области - на 0,4%, еще в 11 регионах - городах Нур-Султане и Шымкенте, Мангистауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях - 0,3%", - сообщает пресс-служба главы правительства.





По словам главы Комитета торговли Ержана Казанбаева, мониторинг инструмента "оборотная схема" показывает неполный охват утвержденного плана финансирования.

В настоящее время профильные ведомства проводят рейды по магазинам на предмет соблюдения допустимой торговой надбавки. За прошедшую неделю были проверены 33,6 тысячи магазинов "у дома", или 78,9% объектов торговли, выявлено 424 нарушения. Торговые надбавки снижены на 15%.

По данным Минсельхоза, запасы СЗПТ по республике составляют порядка 744 тысяч тонн, в том числе запасы в рамках оборотной схемы - 108 тысяч тонн, в стабфондах - 25,6 тысячи тонн, заключены форвардные контракты на 52,9 тысячи тонн.

Минсельхозу и акиматам поручено на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, чтобы в оперативном порядке организовывать поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности.

Сейчас в южных регионах поспевают ранние овощи. Необходимо провести работу по контрактованию и поставке овощей, по которым мы видим рост цен. В дополнение к этому нужно увеличить финансирование по форвардным закупкам, чтобы осенью вы могли заложить в стабилизационные фонды необходимые объемы продуктов питания по относительно низким ценам. Эту работу надо проводить уже сегодня", - заявил глава правительства, обращаясь к акимам областей.

Смаилов также поручил Минторговли совместно с акиматами областей уделить особое внимание контролю за торговой надбавкой, в том числе на оптовых точках реализации, а также довести финансирование оборотной схемы до 100-процентного целевого уровня.

Инфляция - это первостепенный вопрос социального самочувствия населения, который должен быть на ежедневном контроле. Курирующие заместители акимов должны мониторить ситуацию и принимать необходимые меры. Все инструменты для этого у нас есть", -резюмировал преьмер-министр.