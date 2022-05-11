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Меры по сдерживанию цен на продукты питания обсудили в правительстве

10.05.2022, 15:14 13751
Меры по сдерживанию цен на продукты питания обсудили в правительстве
НУР-СУЛТАН. 10 МАЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов сегодня провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На сегодняшний день в разрезе регионов наибольший рост цен зафиксирован в Карагандинской области - на 0,4%, еще в 11 регионах - городах Нур-Султане и Шымкенте, Мангистауской, Актюбинской, Акмолинской, Костанайской, Кызылординской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Алматинской и Туркестанской областях - 0,3%", - сообщает пресс-служба главы правительства. 


По словам главы Комитета торговли Ержана Казанбаева, мониторинг инструмента "оборотная схема" показывает неполный охват утвержденного плана финансирования. 
 
В настоящее время профильные ведомства проводят рейды по магазинам на предмет соблюдения допустимой торговой надбавки. За прошедшую неделю были проверены 33,6 тысячи магазинов "у дома", или 78,9% объектов торговли, выявлено 424 нарушения. Торговые надбавки снижены на 15%.
 
По данным Минсельхоза, запасы СЗПТ по республике составляют порядка 744 тысяч тонн, в том числе запасы в рамках оборотной схемы - 108 тысяч тонн, в стабфондах - 25,6 тысячи тонн, заключены форвардные контракты на 52,9 тысячи тонн.
 
Минсельхозу и акиматам поручено на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, чтобы в оперативном порядке организовывать поставки сельхозпродукции между регионами с учетом их потребности.
 

Сейчас в южных регионах поспевают ранние овощи. Необходимо провести работу по контрактованию и поставке овощей, по которым мы видим рост цен. В дополнение к этому нужно увеличить финансирование по форвардным закупкам, чтобы осенью вы могли заложить в стабилизационные фонды необходимые объемы продуктов питания по относительно низким ценам. Эту работу надо проводить уже сегодня", - заявил глава правительства, обращаясь к акимам областей.

 
Смаилов также поручил Минторговли совместно с акиматами областей уделить особое внимание контролю за торговой надбавкой, в том числе на оптовых точках реализации, а также довести финансирование оборотной схемы до 100-процентного целевого уровня.
 

Инфляция - это первостепенный вопрос социального самочувствия населения, который должен быть на ежедневном контроле. Курирующие заместители акимов должны мониторить ситуацию и принимать необходимые меры. Все инструменты для этого у нас есть", -резюмировал преьмер-министр.

 

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Более 50% казахстанцев ожидают ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен

11.05.2022, 20:41 1236
Более 50% казахстанцев ожидают ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Пресс-служба Нацбанка РК опубликовала краткие результаты опроса по инфляционным ожиданиям по итогам апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Количественная оценка инфляции на год вперед в апреле 2022 года составила 11,4%. Доля респондентов, ожидающих ускорения либо сохранения текущих темпов роста цен в следующие 12 месяцев, составила 53%. Респонденты, ожидающие роста цен на горизонте одного года, в основном связывают это с изменением обменного курса, удорожанием продуктов питания и внешними событиями.
 
67% респондентов отметили сильный рост цен за прошедший месяц. Большинство респондентов, отметивших рост цен за прошлый месяц, выбирают продукты питания, их доля составила 89%. В структуре продуктов питания рост доли респондентов отмечен по хлебобулочным изделиям, муке, сахару, плодоовощной продукции, растительному маслу. В структуре непродовольственных товаров и услуг респонденты отметили удорожание большинства позиций, в частности бытовой химии, одежды и обуви, стройматериалов, услуг ЖКХ и транспорта, бытовых услуг, услуг кафе и ресторанов.
 
Доля сберегающего населения в апреле составила 18%. Большинство опрошенных нейтрально оценивают текущее время для формирования сбережений (ни хорошим, ни плохим) - 40%.
 
17% опрошенных имеют кредит на неотложные нужды/кредит наличными (17% в октябре 2021 года), 30% - потребительские кредиты (33%), 4,3% - кредит на покупку автомобиля (3,8%).
 
Основная масса опрошенных оценивает личное материальное положение неизменным за прошедший год (47% респондентов). 39% респондентов оценивает текущее время негативно для совершения крупных покупок. 18% опрошенных совершили крупные покупки за последние 3 месяца (20% в марте). Оценки будущего личного материального положения чуть улучшились после существенного падения в марте (32% оценивает нейтрально, 29% - позитивно).
 

В целом оценки в отношении долгосрочного развития страны не изменились, в то время как краткосрочные оценки чуть ухудшились. Доля опрошенных, позитивно оценивающих перспективы развития страны на год и 5 лет, составляет 43% и 46% соответственно (в марте - 45% и 44%)", - подытожили в Нацбанке.

 

Михаил Мясникович: Санкции - это признак слабости

11.05.2022, 18:08 2686
МОСКВА. 11 МАЯ - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, министры и директора департаментов ЕЭК 11 мая приняли участие в церемонии возложения венка от имени комиссии к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду в Москве по случаю 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

У нас в ЕЭК стало уже хорошей традицией в мае в четь Великой Победы возлагать венки к могилам солдат, которые отдали свои жизни за нашу общую победу. Это дань памяти, которая показывает сплоченность народов Союза, дух единства, который особенно важен сейчас, когда мы работаем над экономической сплоченностью", - отметил Михаил Мясникович по итогам церемонии.

 
По словам председателя коллегии ЕЭК, в условиях санкций эта работа дает отличные результаты. За прошлый год объем взаимной торговли стран ЕАЭС вырос на треть, растет взаимная кооперация. 
 

Это говорит о том, что у нас есть чем торговать и мы можем обеспечить себя как продукцией сельского хозяйства, так и промышленного производства. И еще больше наша сплоченность проявилась в реализации новых инновационных проектов, активизировалась работа научно-технической сферы. Так что те, кто пытался повлиять на нас с помощью санкций, ничего не добьются", - сказал Михаил Мясникович.

 
Санкции - это признак слабости тех государств, которые не могут конкурировать с Россией и Беларусью и пытаются использовать запрещенные методы, которые противоречат нормам ООН и цивилизованного сотрудничества, считает председатель коллегии ЕЭК.
 

В Казахстане начнут производство турецких беспилотников ANKA

11.05.2022, 17:54 3611
В Казахстане начнут производство турецких беспилотников ANKA
Фото: МИИР РК
АНКАРА. 11 МАЯ - 10 мая в Анкаре подписан меморандум о военно-техническом сотрудничестве между АО "НК "Kazakhstan Engineering" и "Turkish Aerospace", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно документальному соглашению, в Казахстане на базе дочерней компании "Kazakhstan Engineering" будет организована линия сборки и технического обслуживания ударных беспилотных летательных аппаратов ANKA, сообщает пресс-служба МИИР РК.
 
Соглашение о совместном производстве беспилотников ANKA в Казахстане было подписано в рамках визита казахстанской делегации в Анкару председателем правления АО "НК "Казахстан Инжиниринг" Темиржаном Абдрахмановым и президентом "Turkish Aerospace" профессором Темелем Котилем. В рамках соглашения планируется долгосрочное сотрудничество в области совместного производства БПЛА, а также передача технологий и обучение персонала для технического обслуживания и ремонта БПЛА для Вооруженных сил РК.
 
Казахстан стал первой зарубежной страной, где будет налажено производство беспилотников ANKA. Темел Котиль выразил благодарность за интерес зарубежных партнеров к беспилотникам ANKA. 
 

Новое соглашению будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных связей с братским Казахстаном", - подчеркнул Котиль.

 
Разведывательно-ударный беспилотник ANKA создан в Турции в 2013 году. Был испытан в боевых условиях. БПЛА имеет максимальный взлетный вес 1700 кг, способен нести полезную нагрузку до 350 кг. Время полета - до 30 часов на максимальной высоте до 9000 метров. Размах крыла составляет 17,5 метра при длине около 8 метров.
 

В какие отрасли можно вложить инвестиции в Казахстане, рассказал Токаев турецким бизнесменам

11.05.2022, 15:43 4606
В какие отрасли можно вложить инвестиции в Казахстане, рассказал Токаев турецким бизнесменам
Фото: Акорда
АНКАРА. 11 МАЯ - Приоритетные направления казахстанской экономики, в которые можно вложить инвестиции, обозначил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая в Анкаре перед представителями турецкого бизнеса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам президента, для Казахстана важное стратегическое значение имеет реализация проектов в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и туризме. Также Токаев отметил развитие машиностроения, которое стало одним из драйверов экономического роста Казахстана.
 

Казахстан намерен выпускать оборудование и запасные части для нефтегазовой отрасли. У нас для этого созданы благоприятные условия. В нефтегазовой отрасли имеется спрос со стороны инвесторов, располагающих необходимыми финансовыми средствами. А у вас есть передовые технологии и накопленный опыт", - подчеркнул Токаев. 

 
Он отдельно остановился на перспективах сотрудничества в сфере недропользования. По словам Токаева, Казахстан может предложить турецким инвесторам 5 готовых проектов в сфере геологоразведки благородных и цветных металлов. 
 
Еще одним важным направлением взаимного сотрудничества является агропромышленный сектор.
 

Мы готовы поддержать проекты по переработке сельскохозяйственной продукции. Казахстан занимает второе место в мире по количеству пахотных земель на душу населения и пятое - по площади пастбищных ресурсов. Наша страна входит в десятку крупнейших производителей продовольственной пшеницы и муки. Мы также нарастили экспорт масличных культур до более чем одного миллиона тонн. За последние 5 лет Казахстан расширил площади льна в 2,5 раза, до 1,5 млн гектаров, и стал одним из мировых лидеров по экспорту семян льна. Если ранее Турция закупала до 10 тысяч тонн льна в год, то только за два месяца этого года закупки казахстанского льна составили почти 8 тысяч тонн. Рост в 6 раз. Мы приглашаем открыть в Казахстане совместные предприятия по переработке льна и других масличных культур", - заявил Токаев.

 
Он также отметил, что Казахстан и дальше продолжит укреплять сотрудничество с Турцией в сфере здравоохранения. Кроме того, в связи с меняющейся геополитической обстановкой значительно возросла роль Транскаспийского международного транспортного маршрута.
 

После присоединения морского порта Курык к Транскаспийскому коридору время перевозки грузов из Хоргоса в Стамбул сократилось в 5 раз. Груз, который раньше шел 60 дней, теперь прибывает всего за 13 суток. Мы начали диверсифицировать маршруты экспорта нефти в Китай и Европу, в том числе с использованием турецких транспортных коридоров. Начались работы по увеличению пропускной способности нефтепроводов и модернизации морских портов Актау и Курык", - сказал глава Казахстана.

 
Он также назвал Турцию одним из мировых лидеров в отрасли туризма и отметил большой вклад турецких компаний в развитие туристической индустрии Казахстана. В частности, напомнил о строительстве "Караван-сарая" в Туркестане, международного отеля Rixos Aktau, парка Tetys Blu и других объектов, радующих сегодня всех казахстанцев.
 

Потребность в финансовой поддержке туристических проектов со стороны государства снизилась в 10 раз. Казахстанское побережье Каспийского моря обладает огромным туристическим потенциалом. Залив Инжу-Маржан на Каспии идеально подходит для строительства отелей, санаториев и зон отдыха. Совместными усилиями мы сможем создать здесь новый центр для привлечения туристов в Центральную Азию", - заявил президент.

 
Он выразил готовность оказать максимальную поддержку приоритетным инвестиционным проектам.
 

Сегодня подписано 30 коммерческих документов между компаниями наших стран. Надеюсь, что все это придаст новый импульс активизации двусторонних отношений. Приглашаю всех вас в Казахстан для совместной работы и взаимовыгодного сотрудничества. Самый главный вопрос - реализация достигнутых договоренностей. Это очень важная работа, поэтому она будет под моим личным контролем", - резюмировал Токаев.


Напомним, в рамках визита в Турецкую Республику Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и ознакомился с крупными инвестпроектами турецких бизнесменов.
 

В Минэнерго ответили на вопрос о возможности дефицита дизтоплива для фермеров

11.05.2022, 12:38 6461
В Минэнерго ответили на вопрос о возможности дефицита дизтоплива для фермеров
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Вице-министр энергетики Республики Казахстан Асет Магауов ответил на вопрос журналистов о возможности дефицита дизтоплива на период посевных работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Магауова, риска возникновения дефицита дизтоплива в стране нет. Он отметил, что в законодательстве РК установлен приоритет по отгрузке для сельхозтоваропроизводителей.
 

Мы не видим никаких рисков, что какая-то часть может быть недопоставлена. Все зависит только от наличия финансовых средств у сельхозников и своевременной работы по контрактации", - сказал вице-министр.

 
Он напомнил, что в текущем году для своевременного проведения весенних полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей выделено 400 тысяч тонн дизельного топлива.
 
Он подчеркнул, что отгрузка дизельного топлива с НПЗ для сельхозтоваропроизводителей осуществляется на приоритетной основе. Контроль и мониторинг отгрузок осуществляется на ежесуточной основе.
 
По данным Минэнерго, цена дизтоплива для весенних полевых работ составляет 212 тысяч тенге за тонну на НПЗ (176 тенге/литр). С учетом доставки до регионов и хранения прогнозная цена для СХТП будет ниже розничных цен в среднем на 15-30% - 230-260 тенге за литр. Прирост цены по сравнению с 2019 годом составил 8,4%.
 

Население Казахстана активно скупает золото

11.05.2022, 10:54 8351
Население Казахстана активно скупает золото
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - За март 2022 года население Республики Казахстан выкупило 8,3 тысячи золотых слитков общим весом 167,2 килограмма, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Количество проданных слитков по сравнению с аналогичным периодом 2021 года выросло в 2,9 раза, а вес - сразу в 3,5 раза. При этом 2021 год уже был рекордсменом по продажам золота. Всего с начала запуска продаж золота казахстанцам было реализовано 87,53 тысячи золотых слитков общим весом 3 тонны", - информирует ranking.kz

 
По данным аналитиков, за прошлый год было куплено 32,3 тысячи мерных слитков общим весом 1,1 тонны. 
 

Совокупный среднегодовой темп роста с 2017 по 2021 год составляет 69%. Рынок мерных слитков охватывает все регионы Казахстана. При этом наибольшее количество слитков реализовано в Алматы, Нур-Султане и Атырау", - отметили они.

 
Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля в продажах с 2017 года по март 2022 составляет 27% - 23,4 тысячи. Далее следуют 20-граммовые - 18,2 тысячи слитков (21%), 100-граммовые - 18 тысяч (20%), 5-граммовые - 16,8 тысячи (19%), 50-граммовые - 11,1 тысячи слитков (13%). 
 
Эксперты напомнили, что начиная с 2017 года Национальный банк реализует населению сертифицированные мерные слитки аффинированного золота. Основная цель - предоставить казахстанцам дополнительный инвестиционный инструмент для сбережения и накопления средств.
 

Исторически золото считается стратегическим активом, что особенно актуально в кризисные периоды. Инвестиции в золото способны не только защитить от инфляции, но и приумножить капитал. К примеру, с начала 2016 по 4 мая 2022 года цена на золото подскочила на существенные 76,4%: с 1 тысячи долларов США до почти 1900 долларов США за унцию", - отметили они. 

 
Можно отметить следующие преимущества инвестиций в золотые слитки: 
 
• высокая ликвидность; 
 
• долгосрочность вложений; 
 
• защита от инфляции и экономических кризисов;
 
• обратный выкуп с выплатой денег клиенту "день в день" (при сохранности и целостности защитной упаковки).
 
По данным аналитиков, главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту в тот же день. 
 

С начала действия программы банками второго уровня и отдельными небанковскими обменными пунктами на обратный выкуп принято 12,37 тысячи мерных слитков общей массой 303,3 килограмма, что составляет 14% от всего объема реализации мерных слитков в РК", - подчеркнули они. 

 
Отмечается, что каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку. 
 
В настоящее время купить и продать обратно золотые слитки можно в Halyk Bank, "Евразийском банке", Jusan Bank, "Банке ЦентрКредит", а также в отдельных небанковских обменных пунктах.
 
Активный спрос на золотые слитки и монеты со стороны населения наблюдается не только в РК, но и во всем мире.
 

К примеру, в 2021 году покупки в секторе в мире выросли на 31%. В США рост составил 69%, в ОАЭ - 48%, в Канаде - 41%, во Франции - 31%, в Великобритании - 16%", - добавили эксперты.

 

Мажилис принял в работу законопроект о банкротстве физлиц

11.05.2022, 10:53 7641
Мажилис принял в работу законопроект о банкротстве физлиц
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан взяли в работу проект закона "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Необходимо найти баланс между интересами финансовых институтов и запросами наших граждан", - сказал спикер палаты Ерлан Кошанов.

 
Он призвал к открытому обсуждению данного законопроекта.
 
Председатель комитета по финансам и бюджету мажилиса Марат Кусаинов отметил, что целью законопроекта является создание современного института восстановления платежеспособности, направленного на решение вопроса, связанного с неплатежеспособностью граждан РК. Так, должникам предусмотрена процедура внесудебного банкротства, восстановление платежеспособности и судебного банкротства. Вместе с тем предусматривается установление ответственности. 
 
Отмечается, что работа над документом будет завершена до 26 апреля 2023 года.

Напомним, 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране поручил приступить к разработке закона о банкротстве физических лиц.

В Казахстане разработан законопроект о банкротстве.
 

За год цены на квартиры в Казахстане повысились на 27,7%

06.05.2022, 16:10 36366
За год цены на квартиры в Казахстане повысились на 27,7%
НУР-СУЛТАН. 6 МАЯ - В Казахстане за год (апрель 2022 года к апрелю 2021 года) цены квартир вторичного рынка повысились на 27,7%, продажи нового жилья на 20,3%, сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным статведомства, арендная плата за благоустроенное жилье в апреле 2022 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года повысилась на 22,2%.
 

Прирост цен на рыке жилья наблюдается пятый год подряд. Снижение цен было лишь в 2016 году, тогда новое жилье подешевело на рынке на 3,6 %, в 2017 году цены квадратного метра вторичного рынка подешевели на 1,6%", - отметили в бюро.

 
За месяц (апрель к марту 2022 года) цены перепродажи квартир выросли на 1,8%, составив 459 137 тенге за квадратный метр жилья на вторичном рынке. Цены на продажу нового жилья и арендную плату за благоустроенное жилье в апреле 2022 года по сравнению с предыдущим месяцем повысились по 0,8% и составили 412 315 тенге и 3561 тенге за квадратный метр соответственно.
 

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