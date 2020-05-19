Меры поддержки нефтедобывающих компаний разработаны в РК

Нур-Султан. 18 мая. Kazakhstan Today - Вице-министр энергетики РК Асет Магауов рассказал на брифинге в Службе центральных коммуникаций о мерах поддержки нефтедобывающих компаний и о том, как Казахстан соблюдает условия соглашения ОПЕК+, передает Kazakhstan Today.

По словам Магауова, Министерством энергетики собран и прорабатывается с заинтересованными госорганами пакет предложений по мерам поддержки нефтегазовой отрасли . В данный пакет вошли 60 пунктов налогового, экологического и других мер административного характера.

Некоторые из предлагаемых мер были уже на момент обсуждения удовлетворены либо нашли понимание у соответствующих госорганов. По остальным пунктам ведется работа по анализу эффективности и актуальности в отношении кризисной ситуации, сложившейся в нефтегазовой отрасли. Меры, не являющиеся антикризисными, противоречащие положениям Кодекса "О недрах и недропользовании", а также по иным обоснованиям государственных органов не были поддержаны", - сказал Магауов.

По итогам рассмотрения государственными органами поддержаны меры по:

1) ускоренному рассмотрению на Межведомственной комиссии вновь получаемых заявлений недропользователей по отнесению месторождений к категориям низкорентабельных и высоковязких, в целях получения льгот;

2) наделению недропользователей правом привлечения поставщиков ТРУ (товары/работы/услуги) без проведения конкурсов на этапе разведки (за исключением приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ, используемых при проведении операций по пробной эксплуатации залежи (совокупности залежей) углеводородов в период разведки;

3) проработке механизмов снижения рисков добросовестных недропользователей по привлечению к ответственности за нарушения их подрядчиками Правил приобретения недропользователями и их подрядчиками ТРУ, используемых при проведении операций по разведке или добыче углеводородов и добыче урана;

4) рассмотрению адекватных мер экономического стимулирования в связи с планируемым принятием нового Экологического кодекса, влекущего значительные затраты предприятий на соответствие новым требованиям;

5) предусмотрению корректировки действующих Планов природоохранных мероприятий на 2020 год с возможностью переноса на последующий год;

6) отсрочке выполнения условий природопользования, включенных в действующие разрешения на эмиссии в окружающую среду до конца 2021 года.

7) по переносу рабочих программ правительством РК дано поручение Министерству энергетики совместно с заинтересованными министерствами проработать возможность переноса сроков исполнения контрактных и лицензионных обязательств по обращениям недропользователей за 2020 год, а также рабочих программ на последующие годы без применения штрафных санкций.

Магауов напомнил, что для восстановления стабильности на мировом нефтяном рынке и цен на нефть страны-участники Соглашения ОПЕК+ договорились о сокращении добычи.

В мае - июне 2020 года страны сократят суммарную добычу на 9,7 млн баррелей в сутки, или на 23% относительно исходного уровня, затем в июле - декабре 2020 года это ограничение будет смягчено до 7,7 млн баррелей в сутки, или 18%, а в период с января 2021 до апреля 2022 года уровень ограничений составит 5,8 млн баррелей в сутки, или 14% от базового уровня. Объем обязательств Казахстана в этом соглашении составляет 390 тыс. баррелей в сутки. Правительство республики приняло соответствующее решение по сокращению добычи ", - сказал Магауов.

Он отметил, что соглашение ОПЕК+ необходимо для исключения затоваривания нефтехранилищ, так как ОПЕК ухудшило прогноз снижения мирового спроса на нефть из-за пандемии коронавируса: во втором квартале 2020 года ожидается падение спроса до уровня 81,3 млн баррелей в сутки.

Все игроки рынка с пониманием отнеслись к необходимости сокращения добычи нефти , так как данная мера даст позитивный импульс развитию нефтяной индустрии", - подытожил вице-министр.

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