Лидеры железнодорожной отрасли встретились в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. 2 ИЮЛЯ - В Нур-Султане прошла международная конференция Некоммерческое партнерство "Объединение производителей железнодорожной техники" (НП "ОПЖТ"). Лидеры рынка обсудили ключевые вопросы развития отрасли, а также познакомились с работой инновационного производственного кластера Railways Systems KZ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Эта встреча стала первой после долгого перерыва, связанного с пандемией COVID-19. Участниками конференции стали свыше 30 крупнейших железнодорожных компаний Казахстана и СНГ: АО "НК "Казакстан темір жолы", ТК "Евраз Холдинг", АО "Трансмашхолдинг", АО "ВНИИЖТ", АО "ФГК" и другие.

Собравшиеся обсудили применение инновационных технологий и материалов в железнодорожном машиностроении, обслуживание путевых машин по контракту жизненного цикла, развитие "зеленых" технологий и цифровых решений в производстве.

Выступая с приветственным словом, внештатный советник президента Республики Казахстан и председатель правления Союза машиностроителей РК Мейрам Пшембаев отметил, что благодаря постоянному вниманию государства, машиностроение Казахстана вносит существенный вклад в развитие экономики республики.

В 2020 году, несмотря на пандемию, рост производства в отрасли машиностроения составил более 16% по сравнению с 2019 годом. Сегодня в отрасли машиностроения в Казахстане работает более 3000 предприятий. В Экибастузе появился современный кластер Railways Systems KZ, который выпускает востребованную продукцию, обеспечивая наших производителей. Данное производство ориентировано на экспорт, что немаловажно. Мы связываем большие перспективы с развитием этого комплекса. Уверен, чтобы добиваться успехов в своем развитии, нам следует стремиться к укреплению партнерских отношений. Говоря о сотрудничестве, мы делаем упор на стимулирование конкурентоспособности наших предприятий путем повышения локализации и содействия в продвижении производимой продукции на экспортные рынки третьих стран. Есть все предпосылки и условия для успешной совместной с российскими партнерами работы наших партнеров в Казахстане. Для этого Союз машиностроителей Казахстана готов оказать всяческое содействие", - сказал Мейрам Пшембаев.

В свою очередь президент НП "ОПЖТ" и председатель Наблюдательного совета Валентин Гапанович отметил, что поддержка национальных экономик и производственных мощностей по Республике Казахстан должна расти, чтобы была возможность говорить уже о таможенном пространстве.

Предприятия, работающие в едином таможенном пространстве, должны также получать преференции от государства. Хочу отметить, что насущно важно упомянуть роль современных технологий и цифровизации. Казахстан взял верный курс на развитие внутреннего производства современных материалов, применяемых в машиностроении, и не только в области металлургии, но также и композитных материалов", - добавил Валентин Гапанович.

Первый заместитель председателя правления АО "НК "КТЖ" Канат Альмагамбетов отметил, что были обсуждены существующие проблемы и сформулированы задачи на будущее.

Правильно выстроенная промышленная политика любого государства способствует удовлетворению потребности в качественной технике, инфраструктуре и, конечно же, качественному развитию железнодорожного машиностроения. Наша компания уже на протяжении 7 лет является членом НП "ОПЖТ". Нами уделяется особое внимание вопросам технического регулирования, стандартизации и освоения новой железнодорожной продукции. ОПЖТ стало для нас одной из ключевых площадок для решения вопросов производства и эксплуатации железнодорожной техники", - добавил Канат Альмагамбетов.

Основатель и директор по развитию ТОО "Проммашкомплект" Сергей Павлингер поблагодарил собравшихся за проявленный интерес к работе кластера и потенциалу его развития.

Перед нами стоят амбициозные задачи - мы планируем расширять ассортимент выпускаемой продукции, внедрять новые технологии производства для того, чтобы быть еще более конкурентоспособными. Уже сегодня ТОО "Проммашкомплект" имеет стабильный объём заказа на рынке Казахстана и России, но при этом мы видим перспективы развития экспорта и на европейские рынки", - сказал Сергей Павлингер.

Во второй день конференции состоялась экскурсия на крупнейшее угольное месторождение Казахстана и экибастузский железнодорожный кластер Railways Systems KZ, где участники познакомились с работой пяти предприятий, входящих в кластер: ТОО "Проммашкомплект", ТОО "R.W.S. Wheelset", ТОО "ПРОММАШ.KZ", ТОО "R.W.S. Binding" и ТОО "R.W.S. Concrete".

Участники экскурсии получили уникальную возможность оценить и качество выпускаемой продукции. Предприятия кластера ежегодно производят 200 тысяч железнодорожных колес различного размера, 300 тысяч железобетонных шпал, 42 тысячи железнодорожных осей, 20 тысяч колесных пар, 850 комплектов стрелочного бруса, 3 миллиона комплектов рельсовых скреплений и 4.5 миллиона полимерных прокладок.

Отметим, что это не первое мероприятие НП "ОПЖТ" в Казахстане. В октябре 2014 года в республике прошла международная научно-практическая конференция "Стандартизация и техническое регулирование в новых условиях".

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