Алматы. 26 октября. Kazakhstan Today - На конец сентября 2017 года международные резервы Казахстана в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($56,8 млрд), составили $89,4 млрд, передает Kazakhstan Today.

По информации Национального банка РК, в сентябре 2017 года валовые международные резервы Национального банка составили $32,5 млрд (снижение на 0,3%). Активы в иностранной валюте снизились на 0,4% (или на $74,5 млн) до $20,6 млрд, активы в золоте снизились на 0,2% (или на $21,4 млн) до $12,0 млрд в результате проведенных операций и снижении его цены на 1,4%.

"Интервенции на внутреннем валютном рынке, снижение остатков на корреспондентских счетах банков в иностранной валюте, проведение операций по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга правительства были частично нейтрализованы поступлением валюты на счета правительства в Национальном банке", - отмечает финрегулятор.

Денежная база в сентябре 2017 года расширилась на 13,6% и составила 6068,0 млрд тенге. Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 12,3% до 5669,2 млрд тенге.

Денежная масса в сентябре 2017 года выросла на 5,3%, до 20 508,5 млрд тенге, наличные деньги в обращении незначительно снизились на 0,2%, до 1816,1 млрд тенге.

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