Международные резервы Казахстана сократились почти на 9% за год

Алматы. 10 июля. Kazakhstan Today - Международные резервы страны сократились почти на 9% за год, передает Kazakhstan Today.

По данным Finprom.kz, на конец мая текущего года валовые международные резервы сократились на 8,8% за год и составили $28 млрд. В аналогичном периоде прошлого года сумма достигала $30,7 млрд, увеличившись в годовой динамике на 1,8%. При этом по сравнению с прошлым месяцем золотовалютные резервы в мае увеличились на 3,5%, или на $947 млн.

В свою очередь, активы Национального фонда на конец мая текущего года составили $58,7 млрд, снизившись за год на 0,9%. За месяц отмечено снижение на 1,1% как результат выделения гарантированного и целевого трансфертов в бюджет.

Для формирования стимула к сохранению валютных активов внутри страны, по словам Ерболата Досаева, с 1 июля 2019 года будет введен такой новый инструмент, как валютные депозиты для банков в Национальном банке. Срок таких депозитов составит 1 месяц, ставка - 0,5% годовых.

В структуре золотовалютных резервов, начиная с текущего года, наибольшая часть приходится на золото: $15,5 млрд, годовой рост - 15,7%. Доля золота увеличилась за год с 43,5% до 55,1%.

Нацбанк РК начал скупать золото уже с 2018 года. Заметим, это общемировая тенденция: по данным Всемирного золотого совета (World Gold Council) чистые покупки золота центральными банками в 2018 году достигли 651,5 тонн, что на 73,8% выше, чем в предыдущем году (374,8 тонн). Это самый высокий уровень ежегодных чистых покупок с момента приостановления конвертируемости доллара в золото в 1971 году и второй по величине годовой итог за всю историю наблюдений организации", - отмечают эксперты Finprom.kz.

Усилившаяся геополитическая и экономическая неопределённость в течение года все больше побуждала центральные банки диверсифицировать свои резервы и переориентировать свое внимание на инвестирование в безопасные и ликвидные активы. За 2018 год Казахстан вошел в тройку лидеров по закупке золота после России и Турции.

Тем временем активы в СКВ в РК за год снизились на 27,6%, до $12,6 млрд, а доля сократилась с 56,5% до 44,9%.

По итогам первого квартала чистая покупка золота центральными банками составила 145,5 тонны - на 67,8% больше, чем в предыдущем году (86,7 тонны). Это самый высокий объём чистых закупок за первый квартал с 2013 года (179,1 тонны).

Россия снова стала крупнейшим покупателем, добавив 55,3 тонны золота в первом квартале. Казахстан также продолжает закупать ценный метал: так, за первый квартал было приобретено 11,2 тонны.

World Gold Council предоставил рейтинг стран по объёму золота в золотовалютных резервах. Так, по состоянию на июнь лидерами являются США (8,1 тыс. тонн), Германия (3,4 тыс. тонн) и Италия (2,5 тыс. тонн). Также в пятерку вошли Франция (2,4 тыс. тонн) и Россия (2,2 тыс. тонн).

Казахстан, в свою очередь, занял 14-е место в рейтинге, объем золота составил 366,6 тонны. При этом у некоторых стран из ТОП-10 по объемам доля золота в золотовалютных резервах намного ниже, чем у Казахстана.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства