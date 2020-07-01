Международные резервы Казахстана составили $90 млрд

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Международные резервы РК в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($58,5 млрд), по предварительным данным, на конец мая 2020 года составили $90 млрд, передает Kazakhstan Today.

Валовые международные резервы Национального банка за май 2020 года, по предварительным данным, увеличились на 3,1%, или на $951,2 млн - до $31,5 млрд. Рост международных резервов связан с увеличением средств банков второго уровня на счетах в Национальном банке, а также плановой реализацией золота в Национальный фонд", - сообщили в Нацбанке.

Денежная база в мае 2020 года незначительно сжалась - на 0,4% (с начала года расширение - на 19,7%) и составила 8 253,7 млрд тенге. Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 0,3% (с начала года сжатие - на 4,1%), до 5209,1 млрд тенге.

Денежная масса за май 2020 года увеличилась на 1,0% (с начала года – на 5,2%) и составила 22 438,2 млрд тенге, наличные деньги в обращении увеличились на 7,5% (с начала года – на 20,3%), до 2766,4 млрд тенге.

$1 = 403,8 тенге.

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