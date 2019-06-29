Алматы. 28 июня. Kazakhstan Today - Международные резервы Нацбанка с начала года снизились на 9,4%, передает Kazakhstan Today.

За май 2019 года валовые международные резервы Национального банка, по предварительным данным, увеличились на 3,5%, или на $946,7 млн до $28,0 млрд (с начала года - снижение на 9,4%, или на $2,9 млрд)", - сообщили в пресс-службе Нацбанка

Также отмечается, что поступление валюты на счета правительства в Национальном банке, увеличение остатков в иностранной валюте на корреспондентских счетах банков в Нацбанке и операции по покупке золота были частично нейтрализованы операциями по пополнению активов Национального фонда и обслуживанию внешнего долга правительства.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($58,6 млрд), на конец мая 2019 года составили $86,7 млрд.

По информации пресс-службы, денежная база в мае 2019 года расширилась на 16,2% и составила 6 617,5 млрд тенге (с начала года сжатие на 0,5%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке расширилась на 8,6%, до 5 522,6 млрд тенге (сжатие на 7,9%). Денежная масса за май 2019 года, по предварительным данным, увеличилась на 2,0% и составила 19 737,5 млрд тенге (с начала года снижение на 5,2%), наличные деньги в обращении увеличились на 1,7% до 2 245,9 млрд тенге (снижение на 0,6%).

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства