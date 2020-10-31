Международные резервы РК на конец сентября составили $91,1 млрд

Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($57,3 млрд), по предварительным данным, на конец сентября 2020 года составили $91,1 млрд, передает Kazakhstan Today.

По данным Нацбанка РК, валовые международные резервы Национального банка за сентябрь 2020 года, по предварительным данным, снизились на 4,5% и составили $33,8 млрд в результате снижения цен на золото. На снижение резервов также повлияло сокращение средств БВУ, размещенных в Национальном банке, валютные интервенции и выплата внешнего долга.

Денежная база в сентябре 2020 года сжалась на 1,3% (с начала года расширилась на 30,9%) и составила 9023,0 млрд тенге. Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, сжалась на 5,9% (с начала года – на 9,4%) до 4920,4 млрд тенге.

Денежная масса за сентябрь 2020 года увеличилась на 2,4% (с начала года - на 13,4%) и составила 24 180,1 млрд тенге, наличные деньги в обращении снизились на 3,9% (с начала года увеличились на 22,1%), до 2 808,9 млрд тенге.

$1 = 432,2 тенге.

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